Instalará JMAS conexión a la red de agua potable en la colonia Moreno

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Los trabajos provocarán baja presión o suspensión temporal del servicio este viernes en cuatro colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que este viernes 3 de julio realizará trabajos de conexión a la red general de agua potable en la colonia Moreno, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro en ese sector y colonias aledañas.

Las maniobras se efectuarán de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde sobre la calle Hermanos Galeana, donde se realizará la conexión del servicio para oficinas administrativas.

“La JMAS exhorta a los residentes de la zona a almacenar agua suficiente para atender sus necesidades básicas, mientras se realizan los trabajos de conexión a la red general de agua potable.”

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Durante el desarrollo de la obra podría registrarse baja presión o falta de agua en las colonias Moreno, Río Bravo, Bosques de Waterfill y sectores cercanos, por lo que el organismo recomendó a las familias tomar previsiones con anticipación.

Además, la dependencia informó que el carril derecho de la calle Hermanos Galeana permanecerá cerrado en sentido de oriente a poniente, por lo que pidió a los automovilistas conducir con precaución y respetar la señalización instalada en la zona de trabajo.

La JMAS señaló que estas labores forman parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que pudieran ocasionar los trabajos.

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