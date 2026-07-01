Rehabilita JMAS calle Mayas tras reparar hundimiento en la colonia Aztecas

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El organismo concluyó la etapa de bacheo luego de sustituir 54 metros de tubería sanitaria dañada por un hundimiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó trabajos de bacheo en la calle Mayas, en la colonia Aztecas, como parte de la rehabilitación de la vialidad tras la reparación de un hundimiento ocasionado por la acumulación de agua pluvial y residual en la red de drenaje.

Las labores se desarrollan sobre la calle Mayas, entre Zinacantecos y Xochimilcas, en un tramo aproximado de 50 metros lineales, donde previamente se efectuó la reposición de la infraestructura sanitaria.

“Nos encontramos en la etapa final de los trabajos de bacheo, después de realizar la colocación, el relleno y la compactación de material de base hidráulica. Estamos llevando a cabo el colado de concreto con el propósito de dejar la vialidad en óptimas condiciones para la circulación vehicular”, informó el supervisor de bacheo, Alejandro Oruña.

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Para la rehabilitación se utiliza concreto MR-42 con acelerante a tres días, un material de alta resistencia diseñado para pavimentación urbana, con el objetivo de restablecer las condiciones de tránsito en la zona.

Previamente, personal del área de Alcantarillado de la JMAS reparó el hundimiento mediante la instalación de 54 metros lineales de tubería nueva de 10 pulgadas, con lo que se restableció el funcionamiento de la red sanitaria.

La JMAS agradeció la comprensión de los vecinos por las afectaciones ocasionadas durante la ejecución de los trabajos y señaló que estas acciones forman parte del mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad.