Inaugura Safran nueva planta en Chihuahua con inversión de 7.4 millones de dólares

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La expansión de la empresa aeroespacial generará más de 800 empleos y fortalecerá la industria del sector en el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la inauguración de la quinta planta de Safran Electrical & Power ISA en la ciudad de Chihuahua y la número 13 de la empresa en la entidad, proyecto que representó una inversión de 7.4 millones de dólares y la creación de más de 800 nuevos empleos.

Durante la ceremonia, la mandataria destacó que la ampliación de operaciones de la compañía francesa refleja la confianza de los inversionistas en el estado y fortalece la posición de Chihuahua como uno de los principales polos de la industria aeroespacial en México.

“Esto más que generar empleos e inversión, representa que estamos renovando, materializando y refrendando la confianza de los inversionistas en el estado de Chihuahua.”

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Las nuevas instalaciones operarán con energía 100 por ciento renovable y contarán con sistemas de climatización eléctricos, como parte de la estrategia de la empresa para reducir su huella de carbono.

Con esta expansión, Safran consolida 35 años de presencia en Chihuahua, donde actualmente emplea a más de 10 mil 500 personas. Su división Electrical & Power concentra 5 mil 300 trabajadores y fabrica el 95 por ciento del cableado eléctrico utilizado en los aviones Boeing 787 Dreamliner, además de albergar el mayor centro de producción de cableado aeronáutico de la compañía a nivel mundial.

El Gobierno del Estado destacó que este proyecto fortalece el liderazgo de Chihuahua en la industria aeroespacial, sector en el que la entidad concentra el 36 por ciento de la producción bruta nacional.

En la ceremonia participaron el director general de Safran, Olivier Andriès; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; el director general de Safran en México, Alejandro Cardona Seemann; el vicepresidente ejecutivo de Safran Chihuahua, Gabriel Morales; así como autoridades estatales y representantes del sector empresarial.