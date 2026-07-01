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Instalará JMAS nueva válvula y suspenderá servicio de agua en Parajes del Sur

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POR Redacción ADN / Staff
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Los trabajos se realizarán este 2 de julio y afectarán temporalmente el suministro en tres colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció la instalación de una nueva válvula de ocho pulgadas en el cruce de la avenida Lote Bravo y Paseo del Sur, trabajos que requerirán la suspensión temporal del servicio de agua potable este miércoles 2 de julio.

Las maniobras se desarrollarán de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, periodo durante el cual se registrará baja presión o interrupción del suministro en las colonias Parajes del Sur, Arecas y sectores aledaños.

“La instalación de esta nueva válvula permitirá fortalecer la infraestructura hidráulica del sector y mejorar la operación de la red de agua potable.”

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El organismo exhortó a las familias que habitan en la zona a almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos, con el fin de reducir las afectaciones ocasionadas por la suspensión del servicio.

La JMAS informó que la obra forma parte de las acciones para reforzar la infraestructura hidráulica de la ciudad y optimizar el funcionamiento de la red de distribución en ese sector.

“La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, ya que estas acciones contribuyen a brindar un servicio más eficiente y confiable para las familias juarenses.”

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