Reconoce Sheinbaum labor de la Guardia Nacional en su séptimo aniversario

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La presidenta afirmó que la corporación ha contribuido a la reducción del 46 por ciento en los homicidios dolosos desde su creación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, donde destacó el crecimiento de la corporación y aseguró que su consolidación ha contribuido a la reducción del 46 por ciento en los homicidios dolosos en el país.

Durante el acto realizado en Huehuetoca, Estado de México, la mandataria señaló que la creación de la Guardia Nacional en 2019 representó una de las transformaciones institucionales más importantes en materia de seguridad pública y la ubicó como uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“La creación de la Guardia Nacional, a siete años, podemos decir que es una hazaña”, afirmó.

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Sheinbaum indicó que actualmente la corporación cuenta con 125 mil elementos distribuidos en 53 coordinaciones territoriales y 590 cuarteles, además de participar en tareas de seguridad pública, protección civil y atención a desastres naturales bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.

La presidenta reconoció la labor cotidiana de mujeres y hombres que integran la institución y sostuvo que su trabajo ha fortalecido las acciones para recuperar la paz mediante la coordinación entre las distintas instancias de seguridad, así como el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.

“Quien sirve con honestidad al pueblo, sirve a la patria; y quien sirve a la patria con amor deja de pensar en sí mismo para ser parte de la historia y ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia”, expresó.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubica a la Guardia Nacional como la institución de seguridad con mayor nivel de confianza entre la población, al señalar que siete de cada diez mexicanos expresan confianza en ella.

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, presentó un balance de resultados en el que destacó la detención de más de 45 mil personas relacionadas con actividades delictivas, el aseguramiento de 23 mil armas de fuego, el decomiso de 213 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos.

El mando informó además que la meta del Gobierno de México es ampliar la corporación hasta alcanzar los 170 mil elementos al concluir la actual administración federal.