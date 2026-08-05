Llama Salud a reforzar prevención contra gusano barrenador

Publicidad - LB2 -

La dependencia informó que no se han detectado casos en humanos en Chihuahua, pero pidió mantener vigilancia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud llamó a la población a reforzar medidas de protección e higiene personal ante la presencia del Gusano Barrenador del Ganado en animales del estado.

La dependencia informó que, hasta el momento, no se han detectado casos en seres humanos en Chihuahua; sin embargo, pidió mantener vigilancia permanente, principalmente en zonas rurales y en lugares donde existe contacto frecuente con ganado, animales domésticos o fauna silvestre.

- Publicidad - HP1

El primer caso en ganado en Chihuahua fue confirmado el 14 de julio de 2026, lo que motivó acciones de saneamiento y atención en las zonas cercanas al sitio de detección.

El Gusano Barrenador del Ganado es la larva de una mosca que deposita sus huevos principalmente en heridas abiertas u orificios del cuerpo. Al eclosionar, las larvas penetran en la lesión y se alimentan del tejido vivo.

La Secretaría de Salud explicó que este proceso puede ocasionar dolor, inflamación, sangrado, mal olor y deterioro progresivo de la herida, por lo que es importante atender cualquier lesión de forma oportuna.

Aunque la mayoría de las infestaciones se presentan en animales de sangre caliente, también pueden afectar a personas, por lo que se recomendó lavar cualquier herida, raspón, picadura, cortadura o lesión en la piel, mantenerla limpia y cubierta, aun cuando sea pequeña.

La dependencia también sugirió utilizar ropa de manga larga, pantalón, sombrero y calcetines al realizar actividades al aire libre, además de aplicar repelente de insectos y colocar mallas o mosquiteros en ventanas y espacios de descanso.

Las personas que trabajan o conviven con ganado, mascotas u otros animales deben revisar periódicamente que no presenten heridas con secreción, mal olor, sangrado o larvas visibles.

Ante cualquier lesión sospechosa en un animal, se debe evitar manipularla sin protección, solicitar valoración de un médico veterinario y notificar a las autoridades de sanidad animal correspondientes.

La Secretaría de Salud pidió acudir de inmediato a una unidad médica si una herida aumenta de tamaño rápidamente, presenta dolor intenso, inflamación, secreción, sangrado, olor desagradable o sensación de movimiento.

También se debe buscar atención médica si se observan larvas en la piel, ojos, nariz, boca u oídos, sin intentar extraerlas ni aplicar remedios caseros, ya que el tratamiento requiere valoración profesional.

La dependencia señaló que la detección oportuna y la colaboración entre población, personal de salud, productores, veterinarios y autoridades sanitarias son fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de la ciudadanía.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.