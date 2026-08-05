¿Qué pasa en el mundo?

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Vivimos una época extraña. Mientras la humanidad alcanza avances científicos, tecnológicos y sociales que hace apenas unas décadas parecían imposibles, al mismo tiempo observamos un fenómeno preocupante: el resurgimiento de discursos que creíamos superados.

No es casualidad.

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En distintas partes del mundo, y particularmente en América Latina, la ultraderecha ha encontrado en el miedo una poderosa herramienta política. Miedo al feminismo, miedo a la diversidad, miedo a las personas migrantes, miedo a las comunidades indígenas y afrodescendientes, miedo a todo aquello que cuestione un modelo social donde unos cuantos han concentrado históricamente el poder.

No hablo de todas las personas que se identifican con la derecha. Sería injusto e intelectualmente deshonesto hacerlo. Hablo de aquellos movimientos que han construido su identidad alrededor del resentimiento, de las teorías conspirativas y de la necesidad permanente de encontrar enemigos.

Por eso hoy escuchamos con tanta frecuencia palabras como ‘narcoestado’, ‘dictadura’, ‘ideología de género’, ‘marxismo cultural’ o ‘agenda globalista’. Algunas veces existen críticas legítimas detrás de esos conceptos. Otras, simplemente se utilizan como etiquetas para alimentar el enojo y dividir a la sociedad.

Mientras tanto, las redes sociales han convertido la indignación en espectáculo. Entre más agresivo sea un discurso, más atención recibe. Entre menos matices tenga una opinión, más viral se vuelve.

Y eso debería preocuparnos a todos.

Como mujer afromexicana, este fenómeno no me resulta ajeno. Lo vivo desde una experiencia profundamente personal. Durante décadas la población afrodescendiente permaneció prácticamente invisible en México. No porque no existiéramos, sino porque durante mucho tiempo se nos enseñó que nuestro lugar estaba detrás del escenario y no sobre él.

Hoy esa realidad comienza a cambiar.

Cada vez vemos más afrodescendientes ocupando espacios en la ciencia, el deporte, la cultura, la política, la academia y las artes. Niñas y niños negros pueden encontrar referentes que antes simplemente no existían. Eso no significa que exista una sustitución de unos por otros. Significa, simplemente, que la sociedad comienza a parecerse un poco más a la realidad.

Sin embargo, cada avance suele venir acompañado de una reacción.

Basta observar la cantidad de ataques que reciben mujeres, personas racializadas o integrantes de grupos históricamente discriminados cuando alcanzan posiciones de liderazgo. Muchas veces la crítica deja de centrarse en sus ideas para enfocarse en su color de piel, su origen, su género o su apariencia.

No es una discusión política. Es una resistencia cultural frente a una sociedad que cambia.

Hay otro fenómeno que también merece reflexión.

Resulta paradójico ver a personas que con enorme esfuerzo apenas lograron mejorar su situación económica adoptar discursos profundamente clasistas, como si hubieran sido aceptadas dentro de una élite que históricamente tampoco los ha considerado parte de ella.

La movilidad social debería despertar empatía hacia quienes aún enfrentan obstáculos, no desprecio. Nadie debería olvidar de dónde viene.

La democracia necesita gobiernos que acepten la crítica, pero también ciudadanos capaces de distinguir entre una crítica sustentada y una campaña permanente de odio. Necesita libertad de expresión, sí, pero también responsabilidad. Porque informar no es lo mismo que manipular, opinar no es lo mismo que desinformar y discrepar no es lo mismo que deshumanizar.

Por eso también resulta relevante el debate sobre los derechos de las audiencias. Distinguir entre información, opinión y publicidad no limita la libertad de expresión; busca que las personas sepan cuándo están frente a hechos verificables y cuándo frente a interpretaciones. La libertad de expresión y el derecho a recibir información de calidad no son enemigos. Son principios que deben convivir.

Pienso también en el fenómeno de las tradwives. Si una mujer decide libremente dedicarse a su hogar, merece el mismo respeto que quien decide construir una carrera profesional. El problema nunca ha sido esa elección. El problema aparece cuando alguien pretende convertir una decisión personal en una obligación para todas las demás.

La libertad consiste precisamente en tener opciones.

La historia nos ha demostrado que ningún derecho es irreversible. Los ejemplos recientes en distintos países nos recuerdan que los retrocesos existen cuando dejamos de defender principios básicos como la igualdad, la educación y la autonomía de las personas.

Quizá esa sea la verdadera discusión de nuestro tiempo.

No decidir quién debe vivir de determinada manera, sino garantizar que cada persona pueda construir su propio camino sin miedo, sin discriminación y sin que su origen, el color de su piel, su condición económica o su género definan hasta dónde puede llegar.

Porque una sociedad no se debilita cuando una niña afrodescendiente sueña con ser científica, diputada o presidenta. Se fortalece. Y tal vez ese sea el cambio que algunos todavía no logran aceptar.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.