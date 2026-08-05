Implementa SDR protocolo seguro para movilizar ganado

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El traslado desde zonas afectadas por gusano barrenador será posible tras aplicar Doramectina y esperar 72 horas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural informó a productores pecuarios sobre la implementación del protocolo de movilización segura para ganado proveniente de municipios considerados zonas afectadas por el Gusano Barrenador del Ganado.

La medida permitirá el traslado de animales hacia municipios clasificados como zonas limpias, siempre que se cumplan las disposiciones sanitarias establecidas para evitar riesgos al estatus sanitario del estado.

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El jefe del Departamento de Ganadería de la dependencia, Juan Carlos Flores, explicó que inicialmente los centros expedidores de guías de movilización restringieron el traslado de animales desde zonas afectadas hacia zonas libres, como medida preventiva.

De acuerdo con el funcionario, una vez definido el protocolo por la autoridad sanitaria federal, los movimientos podrán realizarse bajo supervisión y con medidas específicas de control.

El procedimiento establece la aplicación de Doramectina a todo el ganado ubicado en zonas afectadas; posteriormente, deberá cumplirse un periodo de espera de 72 horas antes de autorizar la movilización hacia municipios libres de la plaga.

Flores señaló que esta estrategia busca mantener el flujo de la actividad pecuaria, sin descuidar las acciones para contener la propagación del Gusano Barrenador del Ganado y proteger el patrimonio de las y los productores.

La Secretaría de Desarrollo Rural mantiene labores permanentes de prevención, que incluyen la aplicación del medicamento en ejemplares ubicados dentro de áreas focales y perifocales, entre ellos bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

Como parte de la evolución del protocolo, se prevé extender gradualmente la aplicación preventiva de Doramectina a animales de todos los municipios de Chihuahua, independientemente de si se encuentran en zonas afectadas o limpias.

Con ello, cualquier movilización de ganado dentro del estado se realizaría bajo el mismo esquema sanitario de tratamiento y periodo de espera de 72 horas, con el objetivo de reforzar la prevención y facilitar el tránsito seguro.

El funcionario informó que personal de la dependencia continúa con recorridos en distintas regiones del estado para capacitar a productores, entregar kits preventivos e informar sobre las medidas para detener la enfermedad.

“Sin heridas no hay gusaneras”, señaló al destacar la importancia de revisar constantemente al ganado y atender de inmediato cualquier lesión.

La Secretaría de Desarrollo Rural exhortó a productores pecuarios y a la población a vigilar permanentemente al ganado, mascotas y fauna silvestre, así como reportar de inmediato la presencia de larvas o gusaneras.

Los reportes pueden realizarse al 800 751 21 00, a la Secretaría de Desarrollo Rural en el 614 429 3300, extensión 12559, o al 614 516 1248, así como al Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria en el 614 434 1902.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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