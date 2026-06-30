Disfrutan familias juarenses la Fiesta Mundialista en el Parque Central durante el México-Ecuador

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Cientos de aficionados se reunieron en la Concha Acústica para seguir en pantalla gigante el partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Familias juarenses se congregaron este martes en la Concha Acústica del Parque Central Poniente para disfrutar de la Fiesta Mundialista organizada por el Gobierno del Estado con motivo del partido entre México y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las actividades comenzaron desde las 17:00 horas con una serie de dinámicas recreativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, previo a la transmisión del encuentro en pantalla gigante.

“Las y los asistentes han dado vida a una auténtica fiesta mundialista, donde la pasión por el futbol se combina con la convivencia”, informó la administración del Parque Central.

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El programa incluyó rifas, concursos, retas del videojuego FIFA y diversas actividades de entretenimiento, mientras cientos de aficionados acudieron portando playeras, banderas, trompetas y otros artículos alusivos a la Selección Mexicana.

La transmisión del encuentro convirtió a la Concha Acústica en un punto de reunión para seguidores del representativo nacional, quienes siguieron el desarrollo del partido en un ambiente familiar.

La administración del Parque Central señaló que este tipo de actividades forman parte de las acciones para promover espacios gratuitos de recreación y convivencia, aprovechando eventos deportivos de alcance internacional como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca fortalecer la convivencia comunitaria mediante actividades abiertas al público en uno de los principales espacios recreativos de Ciudad Juárez.

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