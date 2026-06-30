Instala Chihuahua el Consejo Estatal de Trasplantes para fortalecer la donación de órganos

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El nuevo organismo coordinará acciones entre instituciones públicas, privadas y académicas para impulsar la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud de Chihuahua instaló el Consejo Estatal de Trasplantes, un órgano de coordinación que buscará fortalecer las políticas públicas en materia de donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en la entidad.

El organismo tiene como propósito articular el trabajo entre dependencias gubernamentales, instituciones educativas, hospitales, organismos de salud y representantes de la sociedad civil, con el fin de ampliar el acceso de la población a estos procedimientos.

“La donación de órganos representa una oportunidad para salvar y mejorar la calidad de vida de muchas personas, por lo que es indispensable promover una mayor cultura de esta acción en la entidad”, señaló el secretario de Salud, Gilberto Baeza.

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La sesión de instalación fue encabezada por Baeza, en su calidad de presidente del Consejo, acompañado por el titular del Centro Estatal de Trasplantes y secretario técnico del organismo, Fernando Alonso Ramos.

Durante el acto, el titular de Salud destacó que este nuevo órgano permitirá diseñar estrategias conjuntas, dar seguimiento a las acciones en la materia y fortalecer los procesos de procuración y trasplante bajo criterios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos tanto de donantes como de receptores.

El Consejo quedó integrado por representantes de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación y Deporte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la 5/a Zona Militar.

También participan instituciones del sector salud federal, universidades, hospitales públicos y privados, colegios de profesionales y organismos de asistencia, que colaborarán como integrantes e invitados permanentes para impulsar una mayor cultura de la donación y fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio de las personas que requieren un trasplante.