Instala Chihuahua el Consejo Estatal de Trasplantes para fortalecer la donación de órganos

El nuevo organismo coordinará acciones entre instituciones públicas, privadas y académicas para impulsar la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud de Chihuahua instaló el Consejo Estatal de Trasplantes, un órgano de coordinación que buscará fortalecer las políticas públicas en materia de donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en la entidad.
El organismo tiene como propósito articular el trabajo entre dependencias gubernamentales, instituciones educativas, hospitales, organismos de salud y representantes de la sociedad civil, con el fin de ampliar el acceso de la población a estos procedimientos.
“La donación de órganos representa una oportunidad para salvar y mejorar la calidad de vida de muchas personas, por lo que es indispensable promover una mayor cultura de esta acción en la entidad”, señaló el secretario de Salud, Gilberto Baeza.
La sesión de instalación fue encabezada por Baeza, en su calidad de presidente del Consejo, acompañado por el titular del Centro Estatal de Trasplantes y secretario técnico del organismo, Fernando Alonso Ramos.
Durante el acto, el titular de Salud destacó que este nuevo órgano permitirá diseñar estrategias conjuntas, dar seguimiento a las acciones en la materia y fortalecer los procesos de procuración y trasplante bajo criterios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos tanto de donantes como de receptores.
El Consejo quedó integrado por representantes de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación y Deporte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la 5/a Zona Militar.
También participan instituciones del sector salud federal, universidades, hospitales públicos y privados, colegios de profesionales y organismos de asistencia, que colaborarán como integrantes e invitados permanentes para impulsar una mayor cultura de la donación y fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio de las personas que requieren un trasplante.
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