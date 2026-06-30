Anuncia Maru Campos ajustes al gasto corriente por reducción de participaciones federales

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La gobernadora aseguró que la estrategia busca proteger programas sociales, seguridad pública e infraestructura hidráulica.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos anunció que su administración aplicará ajustes al gasto corriente del Gobierno del Estado como respuesta a la reducción de participaciones federales, con el propósito de preservar programas sociales prioritarios y áreas estratégicas.

La mandataria estatal afirmó que la disminución de recursos provenientes de la Federación alcanza el 30 por ciento, además de advertir que podrían registrarse nuevos recortes durante lo que resta de 2026.

“Estamos estirando la liga, estamos haciendo justamente estos ahorros, esta reducción más que se pueda para no disminuir programas como MediChihuahua y NutriChihuahua”, expresó.

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Campos explicó que el tema ya fue abordado con los integrantes de su gabinete como parte de una estrategia para corregir el déficit presupuestal sin afectar la operación básica del Estado.

La titular del Ejecutivo descartó que exista un plan de despidos generalizados en las dependencias estatales y sostuvo que la prioridad será reducir el gasto corriente antes que afectar los servicios y programas dirigidos a la población.

La gobernadora señaló que entre las áreas que busca proteger se encuentran los programas MediChihuahua y NutriChihuahua, así como la seguridad pública y la infraestructura hidráulica.

“En estos programas está obviamente la seguridad pública, y la infraestructura en agua en consideración de Chihuahua es el estado con mayor infraestructura hidráulica en el país, de acuerdo a cifras del Coneval”, indicó.

El Gobierno del Estado informó que continuará aplicando medidas de contención del gasto para enfrentar el ajuste en los recursos federales y mantener la operación de los programas considerados prioritarios.