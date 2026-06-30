Del “NO” al “Cómo SÍ”: de la crítica a la propuesta

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Durante los últimos años, el debate político en México ha tendido a instalarse en una dinámica conocida: acusación y defensa, crítica y respuesta, señalamiento y contraataque. Mientras el partido en el poder defiende los resultados de la llamada Cuarta Transformación, la oposición ha ocupado, en buena medida, el terreno de la denuncia: señalar errores, evidenciar omisiones, cuestionar decisiones y advertir riesgos.

Esa función es indispensable en cualquier democracia. Sin oposición no hay contrapesos. Pero también es cierto que ese papel, cuando se vuelve permanente y casi exclusivo, termina por desgastarse. Llega un punto en el que la ciudadanía deja de escuchar el diagnóstico y empieza a exigir algo más profundo: ¿cuál es entonces la alternativa?

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En ese contexto, la presentación del documento Soluciones para México, impulsado por el Partido Acción Nacional, adquiere un significado que va más allá del acto político. No es solamente una presentación programática; es un intento claro de reordenar el papel de la oposición en México.

El documento no es menor. El PAN plantea una plataforma amplia que aborda los principales desafíos del país: seguridad, economía, salud, educación, infraestructura, energía, desarrollo regional, medio ambiente, campo, cultura y políticas para jóvenes y familias. No se trata de un listado aislado de promesas, sino de un esfuerzo por articular una visión integral de gobierno.

Y ese punto es clave: el PAN no solo enumera problemas, sino que intenta estructurar respuestas. En un entorno político donde muchas veces el debate se reduce a consignas, el simple hecho de poner sobre la mesa un proyecto detallado ya es, en sí mismo, un cambio de tono.

Porque el debate democrático mejora cuando se discuten propuestas, no solo acusaciones.

A partir de ahora, la conversación ya no debería centrarse únicamente en quién señala mejor los errores del país, sino en quién ofrece soluciones más serias, más viables y más responsables frente a problemas que no han dejado de acumularse.

La aparición de este documento tampoco es casual. Aunque el calendario electoral todavía parece distante, en la práctica política mexicana los tiempos se aceleran con facilidad. Las elecciones de 2027 comienzan a perfilarse como un horizonte real, y Soluciones para México funciona como una base programática desde la cual, todos aquellos que aspiren a un cargo desde el PAN, deberánconstruir sus futuras candidaturas.

Esto no es menor: se trata de una plataforma que obliga a ordenar el discurso, a dar coherencia a las propuestas y a sostenerlas con argumentos. En política, eso marca una diferencia importante entre improvisación y proyecto.

Y en este caso, el PAN parece apostar justamente por eso: por presentarse no solo como oposición, sino como una fuerza con rumbo definido.

Durante años, una de las críticas más repetidas hacia la oposición mexicana ha sido la falta de una visión clara de país. Con este documento, Acción Nacional responde de forma directa a ese señalamiento. No desde el ruido, sino desde la estructura; no desde la reacción, sino desde la propuesta.

El valor político del ejercicio está precisamente ahí: en salir del terreno cómodo de la crítica para entrar en el terreno más exigente de las soluciones.

México enfrenta desafíos complejos que requieren algo más que discursos. La seguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana. El sistema de salud necesita ajustes profundos. La educación demanda modernización frente a los cambios tecnológicos. El campo requiere atención sostenida. La infraestructura y la competitividad exigen una visión de largo plazo. Son temas que no se resuelven con consignas, sino con políticas públicas consistentes.

En ese escenario, la existencia de una plataforma como la del PAN aporta algo que el sistema político necesitaba: contraste programático.

La democracia se fortalece cuando hay alternativas reales, no simulaciones. Un gobierno necesita oposición, pero una oposición también necesita proyecto. Y en ese sentido, el PAN ha entendido que su papel no puede quedarse únicamente en la crítica, sino en la construcción de una propuesta competitiva.

Soluciones para México no es solo un documento interno ni un gesto simbólico. Es una declaración de intención política: participar en la discusión nacional con ideas propias, con estructura y con visión de país. Es, en términos simples, un paso hacia una oposición más completa.

Podrá haber coincidencias o diferencias con sus planteamientos, como ocurre con cualquier plataforma política. Pero lo relevante es que ahora existe un punto de referencia concreto para discutir el rumbo del país. Ya no se debate en el vacío, sino frente a un proyecto que puede ser evaluado, criticado o defendido con argumentos.

La política, en el fondo, no debería reducirse a señalar lo que está mal. También tiene que ser capaz de imaginar caminos posibles y sostenerlos. Y en esa transición, el PAN está haciendo una apuesta clara: dejar atrás la oposición puramente reactiva para colocarse en el terreno de las ideas y las soluciones.

En un país que se acerca a un nuevo ciclo electoral, ese movimiento no es menor. Porque el debate real no comienza en las campañas, sino cuando los proyectos empiezan a tomar forma.

Y hoy, con Soluciones para México, Acción Nacional ya puso el suyo sobre la mesa. A partir de aquí, la discusión cambia de nivel: no solo se trata de lo que se critica, sino de lo que se propone para construir el país que viene y en eso, estamos comprometidos.

Raúl García Ruiz Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”

Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.