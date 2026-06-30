Encabeza Maru Campos Mesa Estatal de Seguridad y revisan resultados operativos

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Autoridades reportaron detenciones, órdenes de aprehensión y reducción en diversos delitos durante la sesión realizada en la Guardia Nacional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en las instalaciones de la Guardia Nacional, donde autoridades de los tres órdenes de Gobierno revisaron los resultados operativos y la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

Durante la reunión se dio seguimiento a la situación de las regiones prioritarias del estado y a los principales indicadores en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

“En conjunto con autoridades de los diferentes niveles, la mandataria revisó los principales resultados obtenidos durante la semana y la situación que guardan las regiones prioritarias en la entidad.”

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El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, informó que del 22 al 29 de junio se cumplimentaron 173 órdenes de aprehensión, se detuvo a 29 personas en flagrancia, se obtuvieron 50 sentencias condenatorias y se judicializaron 193 carpetas de investigación, además de resolverse 259 expedientes.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, reportó que entre el 26 y el 29 de junio fueron detenidas 148 personas, principalmente por delitos contra la salud, además del aseguramiento de armas, municiones, drogas y 42 mil litros de hidrocarburos.

Durante la sesión también se presentaron indicadores sobre la incidencia delictiva, entre ellos una disminución del 20 por ciento en homicidios dolosos de mujeres, del 29 por ciento en robo de vehículo, del 47 por ciento en narcomenudeo, del 45 por ciento en robo a casa habitación y del 42 por ciento en violencia de género, de acuerdo con las cifras expuestas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Asimismo, se informó sobre una reducción general de los índices delictivos en municipios como Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Ciudad Juárez y Madera.

A la reunión asistieron el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el jefe del Estado Mayor de la 5/a Zona Militar, Edilberto Jasso; representantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Delegación de Programas para el Bienestar, entre otras autoridades.