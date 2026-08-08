Participan cientos en carrera Wasarówa de Pueblos Originarios

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La pedestre formó parte del Primer Encuentro Intercultural y contó con recorridos de 5 y 3 kilómetros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Cientos de personas participaron en la carrera pedestre “Wasarówa”, realizada como parte del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios que se desarrolla este fin de semana en Ciudad Juárez.

La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en coordinación con la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, el Centro Municipal de Pueblos Originarios y el Instituto Municipal del Deporte.

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Las y los participantes compitieron en recorridos de 5 y 3 kilómetros, con salida en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal y meta en el corredor de la avenida 16 de Septiembre, donde también se llevan a cabo actividades culturales del encuentro.

En la distancia de 5 kilómetros, el primer lugar de la rama varonil fue para Daniel Reyes, seguido por Moisés Reyes y Juan Baldera. En la rama femenil, Isabel Zamora obtuvo el primer sitio, mientras que Ana Reyes y Leticia Castillo ocuparon el segundo y tercer lugar.

Dentro de la categoría de Pueblos Originarios, Ernesto Moreno Batista ganó en la rama varonil, seguido por José Andrés Ortega y Alfonso González. En la rama femenil, Mayra González consiguió el primer lugar, mientras que Gloria Quintero y Olivia Mora quedaron en segundo y tercer sitio.

En la carrera recreativa de 3 kilómetros, Kiev Zambrano obtuvo el primer lugar en la rama varonil y Mireya Antonio Hernández hizo lo propio en la femenil.

La carrera “Wasarówa” tuvo como propósito promover la convivencia comunitaria y reconocer la presencia, identidad y aportación de los pueblos originarios que forman parte de la vida social y cultural de Ciudad Juárez.

El Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios inició el viernes 7 de agosto y concluirá este domingo 9 de agosto, con actividades en la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes y el corredor de la avenida 16 de Septiembre.

Durante el encuentro, representantes de alrededor de 18 pueblos originarios comparten con la ciudadanía parte de sus tradiciones, costumbres, artesanías y expresiones culturales, por lo que autoridades municipales invitaron a las familias juarenses a acudir y conocer la diversidad cultural presente en la ciudad.

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