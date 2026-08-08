Llevan Cruzada de Servicios a mercado popular del Parque Hidalgo

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El alcalde Héctor Ortiz Orpinel supervisó módulos municipales instalados para acercar trámites y orientación a vecinos del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal llevó una nueva edición de la Cruzada de Servicios al mercado popular ubicado en el Parque Hidalgo, donde se instalaron módulos de distintas dependencias para atender a vecinos y comerciantes del sector.

El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, acudió al punto de atención acompañado por el titular de Regulación Comercial, Oscar Guevara, para supervisar los servicios ofrecidos durante la jornada.

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La actividad tuvo como propósito acercar trámites, programas y orientación municipal a las colonias, con el fin de que la ciudadanía pueda acceder a distintas áreas de atención sin trasladarse a las oficinas centrales.

Durante el recorrido, el alcalde destacó la importancia de mantener este tipo de jornadas en distintos puntos de Ciudad Juárez, al considerar que permiten fortalecer el contacto directo entre el Gobierno Municipal y la población.

La Cruzada de Servicios fue instalada en el parque de la colonia Hidalgo, donde habitantes del sector y personas que acudieron al mercado popular pudieron recibir información y apoyo de las dependencias participantes.

Oscar Guevara señaló que uno de los objetivos de estas acciones es mejorar el entorno de los mercados populares y atender también a las familias que viven en sus alrededores, mediante la presencia directa de las áreas municipales.

El funcionario indicó que llevar los servicios al lugar facilita la atención ciudadana y contribuye a ordenar, fortalecer y acompañar la actividad comercial que se desarrolla en estos espacios comunitarios.

La jornada forma parte de la estrategia municipal para acercar el gobierno a las colonias y mantener presencia en sectores donde se concentran actividades económicas, convivencia vecinal y necesidades de atención pública.

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