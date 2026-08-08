Presentan libro sobre vida y legado de Arnulfo Quimare

Publicidad - LB2 -

La obra de Daniela Mancinas recupera la trayectoria del ultramaratonista rarámuri y la tradición ancestral del rarajípári.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, fue presentado el libro “Arnulfo Quimare: Sangre Rarámuri”, de la autora Daniela Mancinas, una obra dedicada a recuperar la vida, trayectoria deportiva y legado de uno de los corredores rarámuris más reconocidos a nivel internacional.

La presentación se llevó a cabo en el Centro Municipal de Pueblos Originarios, donde la autora compartió con los asistentes el proceso de investigación y escritura que dio origen a la publicación, iniciada hace aproximadamente dos años.

- Publicidad - HP1

Mancinas, originaria de Cuauhtémoc y con raíces familiares en la Sierra Tarahumara, explicó que su interés por documentar la historia de Quimare surgió tras años de cercanía con el corredor y de investigaciones académicas relacionadas con la cultura rarámuri.

La obra está dividida en cuatro capítulos. El primero aborda aspectos geográficos e históricos de la Sierra Tarahumara, mientras que el segundo profundiza en el rarajípári, la tradicional carrera de bola rarámuri, sus reglas y los elementos culturales que la acompañan.

El tercer capítulo está dedicado a la infancia, juventud y trayectoria deportiva de Arnulfo Quimare, originario de Sorochique, municipio de Batopilas, quien durante la presentación recordó que comenzó a correr desde los 15 años como parte de las costumbres de su comunidad.

El cuarto capítulo, titulado “Guaraches que volaron”, relata los viajes y competencias internacionales que llevaron a Quimare a participar en países como España, Francia y Japón, donde su desempeño contribuyó a proyectar la tradición corredora rarámuri fuera de Chihuahua.

La trayectoria de Quimare trascendió por sus participaciones en ultramaratones internacionales, en los que compitió frente a corredores de alto nivel y se consolidó como una figura representativa del pueblo rarámuri.

Al término de la presentación, la encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas, entregó reconocimientos a Daniela Mancinas y Arnulfo Quimare, como parte de las actividades de este encuentro dedicado a la difusión de las culturas originarias.

La presentación del libro formó parte de la programación del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, iniciativa orientada a generar espacios de reconocimiento, diálogo y difusión de las tradiciones indígenas con presencia en Ciudad Juárez.

A través de esta obra, la historia de Arnulfo Quimare queda plasmada como testimonio de identidad, resistencia y pertenencia, así como de una tradición ancestral en la que correr representa una forma de vida y un vínculo con la comunidad y la naturaleza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.