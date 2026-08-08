Invita Limpia a usar contenedores de Punto Limpio a tu Colonia

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La dependencia instalará contenedores en cuatro sectores para recibir tiliches y residuos de gran volumen.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia invitó a la ciudadanía a utilizar los contenedores del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, que este fin de semana serán instalados en distintos sectores de Ciudad Juárez para la disposición adecuada de tiliches y residuos voluminosos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores estarán disponibles en el fraccionamiento Urbivilla del Campo, sobre la calle Monte Aragón, al final de la vialidad.

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También se colocarán en la colonia Independencia II, en el cruce de las calles Profesora Lidia Gómez Marín y Profesora Elisa Griensen, para que las familias del sector puedan deshacerse de objetos en desuso.

Otro punto de atención será la colonia Águilas de Zaragoza, en el parque ubicado entre las calles Huetzin y Tezozómoc, además del fraccionamiento Senderos del Sol, sobre la calle Fundadores de América, entre Senderos de Santa Eulalia y Senderos de Allende.

La dependencia señaló que el programa busca acercar alternativas gratuitas a la población para prevenir la formación de tiraderos clandestinos y contribuir al mantenimiento de colonias más limpias.

En los contenedores se podrán depositar muebles viejos, colchones, madera, ramas, llantas en poca cantidad y otros objetos voluminosos que normalmente no son recolectados por el servicio regular de basura doméstica.

Limpia recordó que no está permitido depositar tierra, escombro ni residuos peligrosos, debido a que estos materiales requieren manejo especial y no corresponden a este tipo de recolección temporal.

Solís Kanahan exhortó a las familias juarenses a hacer uso responsable de los contenedores y sumarse a las acciones para mantener una ciudad más limpia, ordenada y libre de acumulación irregular de residuos.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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