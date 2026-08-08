Clausura Gobernación de Chihuahua negocio por obstruir paso peatonal

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El Municipio informó que Rubens Caps recibió dos visitas previas para retirar carpas de la banqueta antes de que se ordenara su clausura.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Gobernación Municipal informó que la clausura del establecimiento Rubens Caps, ubicado en el cruce de las calles Niños Héroes y Segunda, derivó de la obstrucción del paso peatonal, y rechazó que la medida estuviera relacionada con motivos políticos.

De acuerdo con la autoridad municipal, personal de Gobernación realizó inspecciones al establecimiento durante el jueves y viernes, después de detectar la instalación de carpas sobre la banqueta en una zona de alta afluencia y donde también se encuentran paradas de transporte público.

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En las dos visitas, los inspectores solicitaron al responsable del negocio liberar el derecho de paso y retirar las estructuras que impedían el tránsito de peatones. El Municipio sostuvo que el comerciante se negó a cumplir con la indicación y que, ante esa situación, el viernes se procedió a clausurar el establecimiento.

La explicación fue difundida después de que Cruz Pérez Cuéllar atribuyera la clausura a su visita al negocio y calificara la actuación de las autoridades municipales como un acto político. El Gobierno Municipal rechazó esa interpretación y sostuvo que la intervención respondió al cumplimiento de la reglamentación.

Mariana de Lachica, vocera del Gobierno Municipal de Chihuahua, afirmó que la administración no realiza sus operativos en función de las actividades de aspirantes políticos y que la prioridad de la autoridad es mantener despejadas las áreas destinadas a los peatones.

“Este gobierno no está pendiente de la agenda ni de las visitas de los aspirantes políticos”.

La administración municipal sostuvo que la aplicación del reglamento se realiza independientemente de las personas que visiten los establecimientos o de su filiación política, por lo que vinculó la clausura exclusivamente con el incumplimiento de las indicaciones realizadas durante las inspecciones.

El Municipio reiteró que las banquetas deben permanecer libres para garantizar el tránsito peatonal, particularmente en puntos de elevada circulación y cercanos a paradas del transporte público.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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