Dará Municipio continuidad al bacheo en Riberas del Bravo

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El alcalde Héctor Ortiz Orpinel señaló que los trabajos buscan atender el rezago vial y mejorar la movilidad en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel anunció que el programa de bacheo continuará en Riberas del Bravo, con el objetivo de atender el rezago vial y mejorar las condiciones de movilidad en este sector de Ciudad Juárez.

El alcalde señaló que las labores forman parte de una estrategia para contener el deterioro de las calles, particularmente en zonas afectadas por las lluvias y por años de falta de mantenimiento en la infraestructura vial.

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Ortiz Orpinel indicó que la intervención se ha realizado de manera permanente en sectores con rezago histórico, donde las condiciones de las vialidades requieren atención constante para evitar que los daños se multipliquen.

El edil reconoció que el municipio no ha logrado cubrir todos los puntos que presentan afectaciones, pero afirmó que los trabajos buscan avanzar de forma gradual en las zonas con mayor necesidad.

“Los invito es a que vayan a observar en donde se bacheó”.

El presidente municipal pidió a los vecinos constatar directamente las obras ejecutadas en Riberas del Bravo y rechazó versiones sobre reaperturas de baches derivadas de las precipitaciones recientes.

También señaló que, además del bacheo, será necesario impulsar acciones complementarias como el rastreo de calles, con el propósito de facilitar la circulación y mejorar las condiciones de acceso en la colonia.

El alcalde explicó que la inversión en mantenimiento vial resulta compleja debido a las condiciones encontradas en distintos puntos de la ciudad, por lo que las cuadrillas municipales han trabajado en varias colonias de manera simultánea.

La continuidad del programa forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para atender el deterioro acumulado en calles de sectores habitacionales y reducir las afectaciones a la movilidad diaria de las familias juarenses.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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