Anuncian el arranque de la Copa “Cuenta Conmigo” 2026 en Ciudad Juárez

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El torneo reunirá competencias de cinco disciplinas deportivas con categorías infantiles, juveniles, libres e inclusivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado anunció el inicio de la Copa “Cuenta Conmigo” 2026, una estrategia que busca promover el deporte como herramienta para la prevención de la violencia y el fortalecimiento del tejido social en comunidades en situación de vulnerabilidad.

El arranque del torneo está programado para el próximo 4 de julio a las 17:00 horas en la Unidad Deportiva Siglo XXI, informó la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo.

“Esta estrategia busca atender de manera integral a comunidades en situación de vulnerabilidad mediante el deporte y la activación física, para prevenir la violencia, fortalecer el tejido social y disminuir el consumo de sustancias”, señaló la funcionaria.

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La competencia incluirá torneos de basquetbol, beisbol, futbol, voleibol y box, en categorías infantil, juvenil, libre e inclusiva, con el propósito de ampliar la participación de distintos sectores de la población.

Tras la ceremonia inaugural, las convocatorias específicas de cada disciplina serán publicadas en las redes sociales oficiales de las dependencias participantes, donde también se dará a conocer el proceso de inscripción para las y los interesados.

En la organización de la Copa participan la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, el Instituto Chihuahuense del Deporte, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca fomentar la activación física, la convivencia comunitaria y la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas en actividades deportivas como parte de las acciones de prevención social.