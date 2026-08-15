Responde Landau con mensaje en X tras retiro de visa a López Beltrán

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El subsecretario de Estado publicó una imagen alusiva al caso, después de que Andy López acusó motivaciones políticas.

Washington (ADN/Arturo Hernández) – El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionó en redes sociales al caso de Andrés Manuel López Beltrán, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó que le fue cancelada la visa estadounidense.

Landau, quien se ha identificado públicamente como “El Quitavisas”, respondió en X a una publicación relacionada con el retiro de visas y compartió una imagen en la que aparece un mensaje alusivo al caso.

“¿Están disfrutando el show? Preparen las palomitas, porque les encantará la segunda parte”, publicó el funcionario estadounidense.

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El mensaje fue difundido después de que un usuario escribió que, a partir de ahora, se evaluarían publicaciones emitidas en horario laboral y que las visas serían revocadas sin previo aviso.

La reacción de Landau se produjo en medio de la controversia generada por la carta que López Beltrán dirigió al presidente Donald Trump, en la que afirmó que su permiso para ingresar a Estados Unidos fue retirado por decisión del secretario de Estado, Marco Rubio, y del propio Landau.

En la misiva, fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán sostuvo que la cancelación de su visa tuvo un carácter político y propagandístico, además de afirmar que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas en su contra por algún acto irregular.

El caso se suma a una serie de revocaciones de visas a figuras políticas mexicanas que han generado tensión pública entre ambos países, aunque las autoridades estadounidenses no suelen detallar los motivos específicos de estas decisiones migratorias.

López Beltrán pidió a Trump aclarar si conocía la decisión atribuida a Rubio y Landau, y en caso contrario, intervenir para corregirla.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema y planteó que, si existen señalamientos contra algún ciudadano mexicano, las autoridades estadounidenses deben presentar pruebas ante las instancias correspondientes.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha difundido una explicación formal sobre los motivos de la cancelación de la visa de López Beltrán, mientras que el mensaje de Landau elevó el tono político de la controversia.

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