Caen ventas en El Paso por medidas contra turismo de parto

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Comerciantes reportan baja de hasta 50% en ventas por menor cruce de consumidores provenientes de Ciudad Juárez.

El Paso, Texas (ADN/Arturo Hernández) – Comerciantes de El Paso reportaron una caída de hasta 50 por ciento en sus ventas, atribuida al menor cruce de consumidores provenientes de Ciudad Juárez, en medio del endurecimiento de medidas contra el llamado turismo de parto en Estados Unidos.

De acuerdo con testimonios de vendedores, las nuevas disposiciones y revisiones migratorias han generado temor entre clientes fronterizos que habitualmente acudían a realizar compras a la vecina ciudad.

“Mi clientela venía de Juárez, y ya no vienen las mismas cantidades de personas por las medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos”, señaló Juanita Ortega, empleada de un negocio de perfumes.

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El impacto se ha resentido principalmente en comercios que dependen del flujo de consumidores juarenses, quienes históricamente cruzan para adquirir productos, surtir mercancía o aprovechar la oferta comercial de El Paso.

El gobierno de Texas emitió en julio una orden ejecutiva para investigar posibles esquemas de turismo de nacimiento dentro del sector salud, mientras que autoridades federales han reforzado acciones contra casos relacionados con el uso de visas de turista para dar a luz en Estados Unidos.

Aunque la ley estadounidense no prohíbe que una persona embarazada viaje a Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza establece que el ingreso puede ser permitido o negado a discreción del oficial migratorio, quien puede considerar factores como fecha probable de parto, duración de la estancia y capacidad para cubrir gastos médicos.

“Ojalá que el gobierno considere las pérdidas económicas que está causando, porque está bien que detenga a delincuentes, pero no a la gente trabajadora”, expresó Ortega.

La comerciante señaló que la reducción en la clientela ha obligado a algunos negocios a disminuir jornadas laborales y enviar personal a descanso, lo que afecta directamente los ingresos de familias que dependen de esos empleos.

También advirtió que, de continuar la baja en ventas, algunos establecimientos podrían verse obligados a cerrar o buscar zonas con mayor movimiento comercial para mantenerse en operación.

La preocupación comercial ocurre en un contexto de mayor vigilancia migratoria en la frontera, luego de que el Departamento de Justicia instruyó priorizar investigaciones relacionadas con esquemas de turismo de maternidad y posibles fraudes asociados a visas, servicios médicos o intermediarios.

Comerciantes consultados señalaron que el temor no solo alcanza a mujeres embarazadas, sino a familias juarenses que prefieren evitar cruces no indispensables por miedo a perder su visa o enfrentar revisiones más estrictas.

La baja en el flujo de compradores mexicanos representa un golpe para establecimientos pequeños de El Paso, cuya actividad comercial depende en buena medida del consumo transfronterizo y de la relación cotidiana con Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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