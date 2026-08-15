Fortalece PAN Chihuahua estructura rumbo al proceso electoral 2026-2027

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Consejo Estatal aprueba comisiones estratégicas y políticas para reforzar presencia territorial del partido

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó este sábado la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal, en la que fueron aprobados acuerdos orientados a reforzar la organización interna, la estrategia política y la presencia territorial de Acción Nacional en la entidad.

Durante la reunión, la dirigencia estatal planteó la necesidad de mantener una estructura partidista organizada, cohesionada y con trabajo permanente en las distintas regiones de Chihuahua, con énfasis en la participación de la militancia, los comités municipales y las estructuras locales.

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Uno de los principales acuerdos fue la creación de la Comisión Estatal Estratégica, que será encabezada por Daniela Álvarez, con el objetivo de fortalecer la organización interna del partido y coordinar los esfuerzos territoriales rumbo al proceso electoral 2026-2027.

El Consejo Estatal también aprobó la integración de la Comisión Estatal Política, encabezada por Marco Bonilla, la cual tendrá como propósito reforzar la vinculación del partido con sus estructuras, liderazgos, sectores sociales y ciudadanía.

Como parte de la sesión ordinaria, se presentó para su aprobación el informe correspondiente al presupuesto ejercido durante el primer semestre de 2026, además de tomarse protesta a las y los integrantes de las nuevas comisiones partidistas.

Daniela Álvarez sostuvo que el PAN Chihuahua continuará con trabajo territorial y organización interna para sumar a militantes y ciudadanos de cara a los retos políticos y electorales que enfrentará el estado en los próximos años.

Con estos acuerdos, Acción Nacional avanza en la preparación de su estructura estatal rumbo al proceso electoral 2026-2027, con énfasis en el trabajo desde los municipios y en la coordinación de sus distintos liderazgos políticos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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