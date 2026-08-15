Asume Marco Bonilla coordinación política del PAN en Chihuahua

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El alcalde capitalino convocó a la unidad panista y a construir alianzas con la sociedad rumbo a los próximos retos electorales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Marco Bonilla asumió la Coordinación Política Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua, responsabilidad desde la cual convocó a la militancia y a la ciudadanía a caminar unidos para defender la libertad, la democracia y el futuro del estado.

El nombramiento fue formalizado y ratificado por el Consejo Estatal del PAN, en un contexto de reorganización interna del partido rumbo al proceso electoral de 2027, en el que Chihuahua será una de las entidades estratégicas para Acción Nacional.

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Bonilla señaló que esta nueva encomienda implica recorrer el estado, escuchar a todas las regiones y construir un proyecto abierto a quienes buscan un Chihuahua fuerte, libre y democrático.

“Chihuahua no es solamente el lugar donde nacimos. Es la tierra que nos enseñó a trabajar, a cumplir nuestra palabra y a defender aquello en lo que creemos”, expresó.

Desde esta coordinación, Bonilla tendrá entre sus tareas promover las acciones y resultados de gobiernos panistas, sumar liderazgos sociales y explorar la construcción de alianzas con la sociedad, organizaciones y otras fuerzas políticas.

El alcalde capitalino sostuvo que el momento político del estado no gira en torno a una sola persona, sino a las mujeres y hombres que trabajan, defienden la libertad y buscan mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Este momento se trata de cada mujer y cada hombre que trabaja, que lucha y que no se rinde”, enfatizó.

Bonilla afirmó que mantendrá una presencia cercana y permanente en el territorio, con visitas a municipios y reuniones con distintos sectores para reconocer las necesidades, identidad y diversidad de cada región de Chihuahua.

El dirigente político también planteó que el PAN debe cuidar lo construido en el estado y, al mismo tiempo, impulsar una visión de futuro basada en unidad, participación ciudadana y defensa de las instituciones democráticas.

Su designación ocurre en una etapa de definición interna en Acción Nacional, partido que ha iniciado la construcción de su estrategia rumbo a 2027 y ha perfilado a Chihuahua como uno de sus principales bastiones políticos.

Bonilla concluyó su mensaje con un llamado a recuperar la esperanza, caminar unidos y hacer de Chihuahua un estado con mejores condiciones para vivir y nacer.

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