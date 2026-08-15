Realizará JMAS trabajos de agua potable y drenaje en colonia Satélite

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Las labores se efectuarán este lunes en la calle Neptuno y afectarán el suministro en colonias aledañas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez realizará este lunes 17 de agosto trabajos de instalación de infraestructura de agua potable y drenaje sanitario sobre la calle Neptuno, en la colonia Satélite.

Para llevar a cabo las labores, será necesario el cierre temporal de la calle Neptuno, en el tramo comprendido entre Estación Alsacia y Estación Lucero, en un horario de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

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La descentralizada informó que durante las maniobras también se verá afectado el suministro de agua potable en varias colonias del sector.

Entre las zonas que podrían presentar afectaciones se encuentran Jardines de Satélite, Era de Satélite, Satélite I y II, Casetas de Satélite y áreas aledañas.

Como parte de los trabajos, personal de la JMAS instalará aproximadamente 15 metros de tubería de cuatro pulgadas de diámetro para la red de agua potable.

También se colocará tubería de PVC para la red de drenaje sanitario, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria de la colonia Satélite.

Debido a la intervención, el tramo permanecerá cerrado durante el horario programado, por lo que la JMAS exhortó a conductores y habitantes de la zona a tomar precauciones y atender las indicaciones del personal de obra.

Para reducir afectaciones al tránsito, los automovilistas podrán utilizar como vía alterna la calle Marte o tomar el desvío por Estación Bustillo, continuar por Estación La Junta, incorporarse a Estación Lucero y retomar la calle Satélite.

La JMAS agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que pudieran ocasionarse durante los trabajos, los cuales forman parte de las acciones para mejorar los servicios en beneficio de las familias del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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