Llama Seguridad Vial a transitar con precaución por cierre de carril en Eje Vial

Publicidad - LB2 -

El cierre parcial iniciará este sábado por trabajos de cambio de válvula de la JMAS sobre el Eje Vial Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial llamó a la ciudadanía a transitar con precaución por el cierre parcial de carril en el Eje Vial Juan Gabriel, debido a trabajos de cambio de válvula que realizará la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

La intervención iniciará este sábado 15 de agosto y se mantendrá durante los próximos cuatro días, por lo que la corporación pidió a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado.

- Publicidad - HP1

Los trabajos se realizarán sobre el carril de extrema derecha del Eje Vial Juan Gabriel, metros antes de llegar a la calle Manuel Gutiérrez Nájera.

Durante las labores, el carril central y el de extrema izquierda permanecerán abiertos a la circulación en sentido de oriente a poniente.

Seguridad Vial exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad, atender los señalamientos colocados en la zona y seguir las indicaciones de los agentes viales.

La corporación también pidió mantener cortesía y respeto al conducir, especialmente en el tramo intervenido, donde podrían presentarse reducción de velocidad y carga vehicular.

El llamado forma parte de las acciones preventivas para disminuir riesgos de incidentes durante el desarrollo de obras en vialidades de alta circulación.

Seguridad Vial reiteró que trabaja para promover una mejor cultura vial y generar conciencia entre quienes transitan por las distintas calles y avenidas de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.