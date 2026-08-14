Conquistan judocas juarenses nueve medallas en Torneo Nacional de Oaxaca

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La delegación fronteriza obtuvo cuatro oros, dos platas y tres bronces en el Torneo Nacional de Judo Manuel Larrañaga.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación de judo de Ciudad Juárez regresó con nueve medallas tras su participación en el Torneo Nacional de Judo Manuel Larrañaga, realizado en Oaxaca.

Los atletas fronterizos lograron una actuación destacada en el tatami, al obtener cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, además de colocar a varios competidores dentro del top 10 nacional.

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El resultado fue considerado relevante para el judo juarense, debido al nivel competitivo del torneo y a la presencia de deportistas de distintas entidades del país.

Las medallas de oro fueron obtenidas por David Marcial, en la categoría Pre-Infantil; Emilio Falcón, quien alcanzó el primer lugar nacional; Marcia Torres, en Sub-18, y Kaled Sandoval, en Sub-13.

En la categoría de plata, los representantes juarenses que subieron al podio fueron Ana Segura, subcampeona nacional en la categoría Baby, y Diego Meraz, en Pre-Infantil.

Las preseas de bronce correspondieron a Victoria Rodríguez, en la categoría Sub-13, y Luis Buj, en Sub-15.

Además de las medallas, varios integrantes de la delegación se ubicaron entre los mejores 10 del país, entre ellos Ángel Favela, Keyla Favela, Fernanda Sandoval y Jesús Vega.

Ángel Favela y Keyla Favela concluyeron en quinto lugar nacional, mientras que Fernanda Sandoval obtuvo el quinto sitio en la categoría Sub-15 y Jesús Vega alcanzó la misma posición en Sub-18.

La participación de la delegación juarense refleja el trabajo de atletas y cuerpo técnico, así como el crecimiento competitivo del judo local dentro del escenario nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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