Promueve IMM denuncia de violencia familiar contra mujeres y niñas

El Instituto Municipal de las Mujeres llamó a buscar apoyo profesional ante casos de violencia en el entorno familiar.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres llamó a identificar y denunciar la violencia familiar contra mujeres y niñas, al señalar que esta puede manifestarse mediante acciones orientadas a dominar, someter, controlar o agredir dentro del ámbito familiar.
La dependencia explicó que este tipo de violencia puede ser ejercida por personas con relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, y puede presentarse de forma psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, en Chihuahua el 11.6 por ciento de las mujeres de 15 años o más ha sido víctima de violencia en el ámbito familiar.
El IMM señaló que los principales agresores pueden ser hermanos, padres, madres, tíos, primos, hijos u otros integrantes de la familia, por lo que es necesario reconocer que la violencia no se limita a la relación de pareja.
Pese a que esta modalidad es una de las más identificadas, la encuesta refiere que únicamente el 2.7 por ciento de las mujeres acudió a alguna institución y el 6.5 por ciento presentó una queja o denuncia, mientras que el 90.8 por ciento no tomó alguna acción.
“Las razones por las que una mujer víctima de violencia no denuncia o no solicita ayuda son distintas: el miedo a las consecuencias, vergüenza, pensar que no le van a creer o la van a culpabilizar”, explicó Elvira Urrutia Castro.
La directora general del IMM señaló que también influyen la falta de redes de apoyo o el desconocimiento sobre cómo y dónde pedir ayuda, por lo que consideró importante reiterar que las mujeres no están solas y pueden recibir acompañamiento institucional.
El Instituto cuenta con siete unidades de atención distribuidas en zonas prioritarias de Ciudad Juárez, donde se ofrecen servicios de atención psicológica, trabajo social y asesoría jurídica.
En lo que va del año, el IMM ha registrado 858 usuarias de nuevo ingreso, quienes fueron canalizadas a las áreas correspondientes para dar seguimiento a sus casos y recibir atención especializada.
La dependencia informó que las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 656 611 4078 o consultar las redes sociales del Instituto con el usuario @IMMUJERESJRZ, donde se encuentran ubicaciones, horarios de atención e información para prevenir e identificar la violencia.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.