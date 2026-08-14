Analiza Municipio cierre de vialidades los domingos para reactivar ciclovías

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El proyecto contempla adecuar tramos existentes, sumar nuevos sectores y promover el uso de la bicicleta en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal trabaja en un proyecto para reactivar y reestructurar las ciclovías de Ciudad Juárez, con el objetivo de hacer funcional la infraestructura existente y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que la propuesta fue revisada durante la primera reunión del Consejo de Movilidad, donde se planteó la necesidad de recuperar tramos inconclusos, adecuar segmentos actuales e incorporar nuevos sectores.

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El alcalde aclaró que la intención no es eliminar las ciclovías, sino reubicar aquellos tramos que no resulten funcionales y conectarlos con zonas donde puedan tener mayor utilidad para ciclistas y usuarios de movilidad alternativa.

Como una de las primeras acciones, el Municipio analiza cerrar temporalmente algunas vialidades los domingos en cuatro sectores de la ciudad, aproximadamente de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para promover el uso de la bicicleta y sensibilizar a la población sobre este tipo de movilidad.

Los puntos específicos donde se aplicarían estos cierres serán anunciados posteriormente, una vez que avance la planeación técnica y la revisión con las áreas involucradas.

Una segunda etapa contempla la reingeniería de ciclovías existentes, como la ubicada en la avenida Plutarco Elías Calles, donde se prevé volver a delimitar espacios, pintar líneas e instalar elementos de protección como vialetones.

Ortiz Orpinel explicó que, una vez realizadas las adecuaciones necesarias, el Gobierno Municipal analizará retomar un sistema de préstamo de bicicletas, proyecto que requiere contar previamente con infraestructura segura y adecuada.

“Juárez no solamente es el centro; también es el norponiente, el poniente y el suroriente y buscamos integrar toda la ciudad”, manifestó.

El esquema busca extenderse a distintos sectores, entre ellos Lote Bravo, donde se contempla aprovechar el parque lineal existente para incorporar alternativas de movilidad no motorizada.

El alcalde señaló que el proyecto será desarrollado con participación ciudadana y ajustes conforme avance su implementación, con la intención de iniciar las primeras acciones en el menor plazo posible.

También indicó que el Consejo de Movilidad y el Cabildo deberán actualizar la reglamentación para incorporar bicicletas y bicipatines dentro de la normatividad municipal, a fin de brindar mayor certeza jurídica a usuarios y autoridades encargadas de regular la movilidad y la seguridad vial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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