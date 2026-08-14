Invitan a usar Punto Limpio de Ecología para disposición responsable de residuos

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El centro de acopio recibe llantas, tiliches, pilas, aceites, medicamentos caducos y basura electrónica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología invitó a la ciudadanía a utilizar el Punto Limpio número 1 para disponer de manera responsable tiliches y distintos tipos de residuos.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que este espacio se encuentra habilitado en las instalaciones de Ecología Municipal, donde personal del área brinda apoyo a las personas que acuden a dejar materiales.

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En el centro de acopio se reciben llantas, tiliches, plásticos, cartón, vidrio, pilas alcalinas, aceite vegetal, aceite de motor, medicamentos caducos y basura electrónica.

Díaz Gutiérrez señaló que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía un punto adecuado para concentrar residuos que requieren manejo especial o que no deben ser abandonados en la vía pública.

El funcionario destacó que llevar estos materiales al Punto Limpio permite darles un destino correcto y contribuye a prevenir tiraderos clandestinos, contaminación y afectaciones al entorno urbano.

El centro de acopio está ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar número 1725, esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal.

La Dirección de Ecología informó que el servicio opera de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La dependencia llamó a la comunidad a aprovechar este espacio y participar en acciones de disposición responsable de residuos, como parte del cuidado ambiental en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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