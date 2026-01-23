Invitan a conocer el Biblioavión, espacio educativo y lúdico único en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Combina lectura, tecnología y aviación en un avión adaptado como biblioteca interactiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal invitó a estudiantes, familias y público en general a visitar el Biblioavión, un espacio educativo y recreativo que fusiona el aprendizaje con experiencias interactivas, orientadas a fomentar la lectura y el interés por el conocimiento.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, explicó que el Biblioavión está acondicionado dentro de un avión Boeing 737 serie 300, adaptado para ofrecer libros digitales, videos temáticos y áreas interactivas, donde las y los visitantes pueden explorar contenidos relacionados con la aviación y otras áreas del saber de manera dinámica.

El espacio se ubica en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y calle Moctezuma, y cuenta con un horario amplio, lo que permite la asistencia tanto de grupos escolares como de familias que buscan opciones educativas durante su tiempo libre.

El funcionario informó que las escuelas interesadas en realizar visitas guiadas pueden agendar previamente su recorrido al teléfono 656 737 0600, con el fin de organizar actividades pedagógicas acordes a los grupos.

Alvídrez Olivas destacó que el Biblioavión es un proyecto poco común a nivel nacional, ya que son contadas las ciudades que cuentan con una biblioteca instalada dentro de una aeronave, lo que lo convierte en una herramienta innovadora para incentivar la lectura, la curiosidad y el aprendizaje entre niñas, niños y adolescentes.

La Dirección de Educación Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar este espacio cultural, que forma parte de las acciones para fortalecer la educación y el acceso al conocimiento en Ciudad Juárez.

