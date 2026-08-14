Llama Salud Municipal a atender salud mental materna durante embarazo y posparto

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La dependencia advirtió que la depresión y ansiedad perinatal pueden afectar a madres, bebés y el entorno familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llamó a dar atención especial a la salud mental de las mujeres durante el embarazo y después del parto, al señalar que los trastornos mentales perinatales representan un reto de salud pública.

La dependencia indicó que estas condiciones pueden afectar tanto el bienestar de la madre como el desarrollo del recién nacido, por lo que recomendó mantener acompañamiento y vigilancia durante esta etapa.

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De acuerdo con información citada por organismos internacionales de salud, alrededor del 10 por ciento de las mujeres embarazadas y el 13 por ciento de quienes recientemente dieron a luz presentan algún trastorno mental, principalmente depresión.

Personal de Salud Municipal explicó que la depresión durante el embarazo o después del nacimiento puede generar sufrimiento emocional, afectar la capacidad de la madre para realizar actividades cotidianas y dificultar el cuidado personal y del bebé.

La dependencia señaló que una atención oportuna puede favorecer el vínculo entre la madre y el recién nacido, además de apoyar procesos como la lactancia, el cuidado infantil y el desarrollo adecuado del menor.

Entre los factores que pueden afectar la salud mental perinatal se encuentran la pobreza, estrés extremo, falta de redes de apoyo, exposición a violencia, emergencias, conflictos, desastres naturales o cambios importantes en las condiciones de vida.

Salud Municipal resaltó la importancia de que las mujeres cuenten con acompañamiento durante el embarazo y durante el primer año posterior al parto, etapa en la que familiares y personas cercanas deben permanecer atentos a cambios relevantes en el estado de ánimo o comportamiento.

La dependencia recordó que los problemas de salud mental durante esta etapa pueden ser tratados mediante intervenciones eficaces y atención profesional oportuna, incluso desde servicios comunitarios capacitados.

Finalmente, invitó a las mujeres que enfrenten tristeza persistente, ansiedad intensa, aislamiento, dificultad para realizar actividades cotidianas o cualquier cambio que genere preocupación a buscar orientación profesional, al destacar que cuidar la salud mental materna también contribuye al bienestar de toda la familia.

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