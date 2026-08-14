Acerca Desarrollo Social apoyos alimentarios a familias del Valle de Juárez

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La dependencia recorrió comunidades rurales para entregar despensas del programa Cruzada por tu Familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección General de Desarrollo Social recorrió nuevamente comunidades del Valle de Juárez como parte del programa Cruzada por tu Familia, con el objetivo de acercar apoyos alimentarios a familias de la zona rural del municipio.

Durante la jornada, trabajadores de la dependencia visitaron distintos poblados para entregar despensas a familias inscritas en el padrón de beneficiarios.

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La estrategia busca evitar que los habitantes de estas comunidades tengan que trasladarse hasta la zona urbana para recibir el apoyo alimentario.

El recorrido inició desde temprana hora e incluyó comunidades como El Millón, Tres Jacales, La Colorada, San Agustín, San Isidro, Loma Blanca y El Sauzal.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para llevar los programas municipales a sectores que enfrentan mayores dificultades de traslado.

La dependencia informó que los recorridos por el Valle de Juárez se realizan de manera periódica, con el propósito de dar continuidad a la entrega de apoyos alimentarios y fortalecer la atención a familias rurales.

El Gobierno Municipal indicó que estas jornadas permiten acercar servicios y apoyos sociales a distintos sectores del municipio, especialmente a comunidades alejadas de la mancha urbana.

Con estas acciones, Desarrollo Social busca atender necesidades básicas de las familias beneficiarias y contribuir a mejorar sus condiciones de bienestar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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