Acerca Desarrollo Social apoyos alimentarios a familias del Valle de Juárez

La dependencia recorrió comunidades rurales para entregar despensas del programa Cruzada por tu Familia.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección General de Desarrollo Social recorrió nuevamente comunidades del Valle de Juárez como parte del programa Cruzada por tu Familia, con el objetivo de acercar apoyos alimentarios a familias de la zona rural del municipio.
Durante la jornada, trabajadores de la dependencia visitaron distintos poblados para entregar despensas a familias inscritas en el padrón de beneficiarios.
La estrategia busca evitar que los habitantes de estas comunidades tengan que trasladarse hasta la zona urbana para recibir el apoyo alimentario.
El recorrido inició desde temprana hora e incluyó comunidades como El Millón, Tres Jacales, La Colorada, San Agustín, San Isidro, Loma Blanca y El Sauzal.
El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para llevar los programas municipales a sectores que enfrentan mayores dificultades de traslado.
La dependencia informó que los recorridos por el Valle de Juárez se realizan de manera periódica, con el propósito de dar continuidad a la entrega de apoyos alimentarios y fortalecer la atención a familias rurales.
El Gobierno Municipal indicó que estas jornadas permiten acercar servicios y apoyos sociales a distintos sectores del municipio, especialmente a comunidades alejadas de la mancha urbana.
Con estas acciones, Desarrollo Social busca atender necesidades básicas de las familias beneficiarias y contribuir a mejorar sus condiciones de bienestar.
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