Ofrece IMM charla informativa a usuarias de nuevo ingreso

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La sesión abordó tipos de violencia de género y servicios de asesoría jurídica para mujeres atendidas por el Instituto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres ofreció una charla informativa dirigida a usuarias de nuevo ingreso, con el propósito de brindar herramientas para identificar tipos y modalidades de violencia de género.

Durante la sesión se explicó que la violencia familiar es un acto de poder o falta de cuidado intencional que busca dominar, someter, controlar o agredir a mujeres y niñas dentro del ámbito familiar.

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La dependencia señaló que esta modalidad de violencia puede ser ejercida por una persona con relación de parentesco por consanguinidad o afinidad.

También se informó que la violencia familiar puede presentarse de forma psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, por lo que su identificación resulta fundamental para la prevención y atención oportuna.

Cristina Flores Castañeda, integrante del área de Trabajo Social del IMM, impartió la charla sobre tipos y modalidades de violencia de género, con el objetivo de que las usuarias puedan reconocer y nombrar las situaciones que enfrentan.

Por su parte, Victoria Gamboa Salcido, integrante del área jurídica, explicó los servicios de asesoría y acompañamiento que ofrece el Instituto, entre ellos orientación en casos de divorcio, pensión alimenticia y separación de personas.

El IMM informó que este tipo de sesiones permite a las usuarias expresarse con mayor claridad al llegar a las áreas Jurídica y de Psicología, además de involucrarse activamente en la toma de decisiones relacionadas con su acceso a la justicia.

La dependencia reiteró que la información y el acompañamiento institucional forman parte de la atención integral que se brinda a mujeres que acuden por primera vez al Instituto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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