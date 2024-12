Luigi Mangione pasa a custodia de la policía de Nueva York

Luigi Mangione, de 26 años, apareció con un overol carcelario de color naranja en el juzgado del condado de Blair, donde accedió a entregarse a los agentes de Nueva York que también asistieron a la breve vista. Salió del tribunal en un vehículo de la policía neoyorquina y se le esperaba en Manhattan más tarde en el día.

Un gran jurado de Nueva York acusa a Mangione de 11 cargos, entre ellos asesinato en primer grado y asesinato como acto terrorista. Se encuentra en prisión desde su detención, pero aún no se ha declarado culpable. Su abogada en Nueva York, Karen Friedman Agnifilo, afirmó que su representado ha sido “acusado en exceso” y que luchará contra los cargos en los tribunales.

Mangione fue detenido en Altoona (Pensilvania) el 9 de diciembre, cinco días después de que Thompson murió tiroteado a la salida de un hotel de Manhattan antes de una conferencia de empresa, en lo que las fuerzas del orden calificaron como un asesinato premeditado.

Aunque el crimen ha sido ampliamente condenado, Mangione es considerado un héroe popular por algunos estadounidenses que denuncian los elevados costos de la atención sanitaria y el poder que tienen las compañías de seguros para negarse a pagar algunos tratamientos médicos.

Una pequeña multitud de simpatizantes se apostó a las puertas del tribunal, algunos enarbolando pancartas contra el sector de los seguros médicos.

A última hora del miércoles, The New York Times informó de que Mangione también se enfrentará a cargos de la fiscalía federal de Manhattan, citando fuentes anónimas. No está claro cuáles serían esos cargos.

Según el informe, los cargos federales podrían permitir a los fiscales aplicar la pena de muerte, prohibida en Nueva York desde hace décadas. Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Manhattan declinó hacer comentarios.

“La decisión del gobierno federal de acumular cargos en un caso de asesinato en primer grado y de terrorismo de Estado es muy inusual y plantea serias preocupaciones constitucionales y legales de doble incriminación”, dijo su abogada en un comunicado. “Estamos preparados para luchar contra estos cargos en cualquier tribunal en el que se presenten”.