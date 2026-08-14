Comandará Ashlee Mora zaga de México en Mundial Femenil Sub-20

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La defensora fronteriza de UTEP fue considerada en el proceso de México rumbo a la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La futbolista Ashlee Mora, defensora y capitana de las Miners de la Universidad de Texas en El Paso, forma parte del proceso de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 rumbo a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.

El torneo internacional se disputará del 5 al 27 de septiembre de 2026, con la participación de 24 selecciones nacionales, entre ellas México, que logró su clasificación dentro de la zona de Concacaf.

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Mora, nacida en Albuquerque, Nuevo México, y con nacionalidad mexicana por sus padres, ha sido considerada dentro del grupo de jugadoras que se prepara para representar al país en la justa mundialista.

La zaguera central ha desarrollado parte importante de su carrera deportiva en la región fronteriza, donde se consolidó como referente defensiva de UTEP y como una de las jugadoras con proyección internacional dentro del futbol femenil universitario.

“Es una bendición total. No solo voy a representar a México, sino también a mi familia, a UTEP y a todo lo que he aprendido aquí”, expresó Mora.

La convocatoria representa un motivo de reconocimiento para el balompié femenil de la frontera, debido al vínculo deportivo y comunitario de la jugadora con Ciudad Juárez y El Paso.

El cuerpo técnico mexicano ha seguido de cerca el desempeño de la defensora, quien ya había sido llamada previamente al equipo Sub-20 de México durante su etapa con las Miners.

“Para nuestra comunidad es un logro gigante”, señaló su entrenador Gibbs Keeton.

Mora viajará a la Ciudad de México para reportar en el Centro de Alto Rendimiento antes del traslado del combinado nacional a Polonia, donde México iniciará su participación mundialista el 5 de septiembre.

El calendario oficial ubica a México en la fase de grupos del torneo, que se jugará en territorio polaco y marcará una nueva oportunidad para que el futbol femenil mexicano compita en una justa internacional de formación.

Con información de FIFA, Concacaf, UTEP Athletics e Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez.

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