Avanza Chihuahua a final nacional U10 tras vencer 6-2 a Tamaulipas

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La selección estatal buscará el título ante Sonora este sábado en el Campeonato Nacional FEMEBE, en Mérida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La selección de Chihuahua de béisbol categoría U10 avanzó a la final del Campeonato Nacional de la Federación Mexicana de Béisbol, tras derrotar 6 carreras por 2 a Tamaulipas en la semifinal disputada en Mérida, Yucatán.

El representativo estatal aseguró su pase al juego por el campeonato con una actuación sólida, marcada por bateo oportuno y una defensiva que permitió contener la ofensiva tamaulipeca durante el encuentro.

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La participación de Chihuahua forma parte del Campeonato Nacional Pre-Infantil U10, certamen que reúne a selecciones estatales de distintas regiones del país y que este año tiene como sede la capital yucateca. (Kora180)

Dentro del plantel chihuahuense destacan tres peloteros de Ciudad Juárez: Matías Ituarte, Lenin Alvarado y Mateo Simental, quienes han formado parte del recorrido del equipo hasta la final nacional.

El triunfo ante Tamaulipas colocó a Chihuahua en el duelo definitivo, donde enfrentará a Sonora, equipo que obtuvo su pase luego de vencer 7-0 a Sinaloa en la otra semifinal.

El encuentro por el campeonato está programado para este sábado a las 9:00 de la mañana, en Mérida, donde ambas novenas del norte del país buscarán quedarse con el título nacional de la categoría.

La selección chihuahuense llega a la final con la posibilidad de cerrar una semana destacada dentro del torneo, después de superar las etapas previas y mantenerse entre los dos mejores equipos de la competencia.

El resultado también representa un impulso para el béisbol infantil del estado, particularmente para los jugadores juarenses que integran el roster y que han contribuido al desempeño del conjunto en el certamen nacional.

Con información de FEMEBE y kora180.mx.

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