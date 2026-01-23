Exhorta Elizabeth Guzmán a fortalecer aplicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La diputada pidió reforzar la coordinación entre Estado y municipios para garantizar traslados seguros y dignos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, exhortó a las autoridades estatales y a los ayuntamientos de Chihuahua a fortalecer la implementación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, así como a revisar y profundizar la armonización de sus marcos normativos para garantizar su cumplimiento efectivo en beneficio de la ciudadanía.

La legisladora presentó una proposición con carácter de punto de acuerdo, en la que subrayó que la movilidad es un elemento esencial de la vida cotidiana, al permitir el acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud, el espacio público y la convivencia social.

“Cuando los traslados no se realizan en condiciones seguras, accesibles y dignas, se pone en riesgo directo la integridad y la vida de las personas”, advirtió Guzmán Argueta.

- Publicidad - HP1

Durante su exposición, la diputada recordó que el artículo 1° de la Constitución federal obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, mientras que el artículo 4° constitucional reconoce de manera expresa el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Guzmán Argueta señaló que, si bien algunos municipios han avanzado en la adecuación de reglamentos y disposiciones administrativas, persisten retos importantes, como la aplicación plena de la jerarquía de la movilidad, la prevención de riesgos y siniestros viales, y la priorización de la protección de la vida de quienes utilizan la vía pública.

La diputada aclaró que el exhorto no busca descalificar el trabajo institucional ya realizado, sino impulsar un proceso de mejora continua, fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar un marco de actuación más sólido en materia de movilidad y seguridad vial en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.