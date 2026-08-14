Firma JMAS Juárez convenio de colaboración con CMIC

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El acuerdo permitirá fortalecer programas de capacitación para personal de la Junta y afiliados de la Cámara de la Construcción.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez firmó un convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Juárez, con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado entre ambas instituciones.

Durante la firma, el director ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, destacó la importancia de refrendar el acuerdo, que se mantiene vigente desde hace aproximadamente dos años.

“Estamos muy contentos de refrendar este convenio de colaboración con la Cámara de la Construcción”, expresó.

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El funcionario explicó que, mediante este convenio, la JMAS aporta el dos al millar del importe de las obras que realiza, recurso que se destina a fortalecer programas de capacitación.

Dichas capacitaciones están dirigidas tanto al personal de la CMIC como a trabajadores de la Junta, con el propósito de mejorar procesos, conocimientos técnicos y ejecución de proyectos.

Paredes señaló que este tipo de alianzas continuarán impulsándose, al considerar que la coordinación institucional es fundamental para generar acciones en beneficio de las y los juarenses.

Por su parte, el presidente de la CMIC delegación Juárez, Fernando Suárez Cerón, agradeció la renovación del convenio y destacó que permitirá dar continuidad a la capacitación para afiliados y personal de la JMAS.

“Muy contento y agradecido por la firma y ratificación de este convenio de colaboración entre la JMAS y CMIC Juárez”, manifestó.

La JMAS informó que con este acuerdo refrenda su compromiso de mantener alianzas estratégicas que permitan fortalecer al personal, mejorar la ejecución de obras y contribuir al desarrollo de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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