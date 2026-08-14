Ve Morena trasfondo político en retiro de visas a militantes

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Brighite Granados consideró extraño que las revocaciones de visas involucren a personas vinculadas con Morena.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, consideró que podría existir un trasfondo político en la revocación de visas estadounidenses a personas vinculadas con su movimiento.

Al referirse al caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Granados señaló que el retiro de documentos migratorios ha llamado la atención porque, dijo, varios de los casos conocidos involucran a personajes relacionados con Morena.

“Por supuesto que lo vemos extraño, que sea principalmente a personajes de nuestro movimiento”, expresó.

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La dirigente morenista evitó profundizar en casos particulares, pero sostuvo que las decisiones de autoridades estadounidenses deben observarse dentro del contexto político que atraviesa Estados Unidos.

Granados afirmó que la proximidad de procesos electorales en ese país podría incidir en el tratamiento público de estos temas, por lo que insistió en que las revocaciones de visas pueden tener una lectura política.

“Una visa no te hace mejor o peor ciudadano”, sostuvo.

La postura de la dirigencia estatal se da luego de que López Beltrán difundiera una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que afirmó que su visa fue cancelada por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

El caso se suma a otros episodios en los que figuras políticas mexicanas han hecho pública la cancelación de su visa estadounidense, entre ellas la propia Brighite Granados, quien en junio informó que su documento fue retirado por una multa de tránsito pendiente en Nuevo México.

La dirigente de Morena insistió en que el valor de una persona como ciudadana no depende de contar o no con una visa estadounidense, y pidió no convertir ese documento migratorio en un criterio de legitimidad política o pública.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han difundido públicamente criterios específicos sobre todos los casos recientes de revocación de visas a figuras mexicanas, lo que ha generado distintas interpretaciones dentro del debate político nacional.

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