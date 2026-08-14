Bajan filas en puentes por temor a retiro de visas y cambia dinámica fronteriza en Juárez

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La reducción en cruces hacia El Paso impacta movilidad, comercio y rutinas familiares en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La disminución de filas en los puentes internacionales de Ciudad Juárez comenzó a reflejar un cambio en la dinámica cotidiana de la frontera, luego de reportes sobre el retiro de visas a personas no estadounidenses, principalmente mujeres que habrían tenido hijos en Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades locales, la baja en el flujo vehicular hacia El Paso se observó durante la semana en distintos horarios, con filas más cortas en cruces como Paso del Norte, Córdova-Américas y Zaragoza-Ysleta. La reducción también habría impactado en el número de infracciones aplicadas a conductores que intentan incorporarse de forma irregular a la línea.

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“Sí se han disminuido considerablemente, el día de ayer tengo una imagen que no llegaba al puente peatonal en El Chamizal”.

El fenómeno tiene un impacto directo en la movilidad urbana. En sectores cercanos a los puentes, donde normalmente se generan congestionamientos, vendedores ambulantes, automovilistas, transporte público y residentes perciben una circulación más fluida. Menos vehículos en espera también reducen la presión sobre avenidas como Juárez, De las Américas y Waterfill, zonas que dependen del comportamiento diario de los cruces fronterizos.

Sin embargo, la reducción de filas no necesariamente representa una mejora estructural. En una ciudad con una relación económica y familiar estrecha con El Paso, el temor a perder la visa puede modificar decisiones de consumo, atención médica, visitas familiares, compras, actividades escolares y traslados laborales. Para muchas familias juarenses, cruzar no es únicamente una actividad recreativa, sino parte de una rutina binacional.

El comercio local podría resentir efectos mixtos. Por un lado, menos cruces hacia Estados Unidos pueden retener parte del gasto en Ciudad Juárez, especialmente en restaurantes, supermercados, servicios y tiendas locales. Por otro, la incertidumbre migratoria puede afectar a quienes dependen de actividades transfronterizas, incluidos trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias con vínculos en ambos lados de la frontera.

Las autoridades municipales mantendrán vigilancia en los cruces, aun con menor afluencia, debido a que las filas pueden variar durante el día por revisiones, horarios de mayor demanda o ajustes operativos. En los reportes recientes, los tiempos de espera mostraron diferencias entre puentes y tipos de carril, lo que confirma que la dinámica fronteriza sigue siendo cambiante.

El caso también abre una discusión pública sobre el peso que tiene la visa estadounidense en la vida social y económica de Ciudad Juárez. La frontera depende de un equilibrio delicado entre seguridad, movilidad y actividad económica, por lo que cualquier endurecimiento en revisiones o cancelaciones de documentos puede tener efectos más allá del trámite migratorio individual.

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