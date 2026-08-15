Cierran senadores de Morena filas ante retiro de visas a políticos mexicanos

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Legisladores morenistas rechazaron presiones extranjeras tras la revocación de visa a Andrés Manuel López Beltrán.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Senadores de Morena cerraron filas en torno a Andrés Manuel López Beltrán y otros personajes políticos señalados por autoridades de Estados Unidos, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó que le fue revocada su visa estadounidense.

A través de un posicionamiento público, las y los legisladores morenistas afirmaron que mantendrán una postura de defensa de la soberanía nacional y rechazaron lo que consideraron presiones externas contra integrantes de su movimiento político.

“Nosotros no cederemos ante amenazas de extranjeros”, señalaron los senadores.

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El pronunciamiento se da después de que López Beltrán difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que afirmó que el retiro de su visa obedeció a motivos políticos y acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de actuar contra Morena.

El grupo parlamentario sostuvo que, como parte de la Cámara Alta, tiene una responsabilidad constitucional en materia de política exterior y defensa de la integridad del Estado mexicano.

Los senadores señalaron que no permitirán injerencias extranjeras en asuntos que corresponden a México y sus instituciones, al considerar que las decisiones adoptadas por otros gobiernos no deben condicionar la vida política nacional.

“No cederemos ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros”, agregaron.

El caso de López Beltrán se suma a una serie de episodios en los que políticos mexicanos han hecho pública la cancelación de visas estadounidenses o han sido mencionados en reportes periodísticos sobre medidas migratorias adoptadas por Washington.

Entre los casos reconocidos públicamente se encuentran los de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, su entonces esposo Carlos Torres Torres, alcaldes de Sonora y Baja California, así como figuras de otros partidos como el exgobernador priista Héctor Astudillo Flores.

En otros casos, como los de los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, los señalamientos han surgido en reportes periodísticos, aunque ambos mandatarios han rechazado públicamente las versiones sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas o investigaciones en su contra.

La revocación de visas a políticos mexicanos ha generado tensión diplomática y debate público, debido a que las autoridades estadounidenses no suelen informar de manera abierta los motivos específicos de estas decisiones migratorias.

Los senadores de Morena afirmaron que responderán desde el ámbito legislativo con firmeza parlamentaria y responsabilidad institucional, al tiempo que reiteraron su respaldo a la continuidad del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

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