Acusa Jael Argüelles despilfarro de 617 mil mdp en gobierno de Maru Campos

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La diputada de Morena cuestionó el manejo del presupuesto estatal y pidió transparentar ingresos excedentes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Jael Argüelles Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, cuestionó el manejo de los recursos públicos durante la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al señalar que el presupuesto estatal debe orientarse a servicios públicos y bienestar social.

La legisladora afirmó que el Gobierno del Estado ha contado con uno de los presupuestos más altos en la historia de Chihuahua, pero sostuvo que esos recursos no se han reflejado de manera suficiente en mejores condiciones para la población.

“Maru Campos ha logrado despilfarrar el presupuesto más alto de la historia de nuestro estado”, afirmó Argüelles Díaz.

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De acuerdo con la diputada, durante cinco años la administración estatal ha ejercido alrededor de 617 mil millones de pesos, de los cuales, aseguró, el 64 por ciento proviene de ingresos federales que han aumentado anualmente para Chihuahua.

Argüelles también señaló la existencia de 82 mil millones de pesos en ingresos excedentes, cuyo destino, dijo, debe explicarse con absoluta transparencia a las y los chihuahuenses.

La legisladora sostuvo que esos recursos pudieron destinarse a reducir deuda pública, ampliar infraestructura hospitalaria, fortalecer sistemas de transporte o apoyar la gratuidad de la educación universitaria.

“Cada peso público debe regresar a la gente en forma de salud, educación, seguridad, infraestructura y mejores condiciones de vida”, sentenció.

La diputada morenista criticó además el nivel de endeudamiento de Chihuahua y afirmó que la entidad se mantiene entre los estados con mayor deuda por persona en el país.

Argüelles planteó que la discusión pública no debe limitarse al monto que recauda el Gobierno Estatal, sino a cómo se ejerce, quién se beneficia y qué resultados concretos recibe la ciudadanía.

La legisladora llamó a revisar con mayor rigor el uso del presupuesto público y advirtió que los recursos estatales no deben destinarse a privilegios, viajes costosos ni gastos ajenos a las necesidades prioritarias de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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