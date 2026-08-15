Provocan Cruz y Andrea guerra de porras en asamblea de Morena en Juárez

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Simpatizantes de ambos aspirantes elevaron el tono político durante una asamblea por la Soberanía Nacional en La Montada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Simpatizantes de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez protagonizaron este sábado una intensa competencia de porras durante una asamblea por la Soberanía Nacional realizada en el Polideportivo La Mancha, en la colonia Ampliación Fronteriza.

El encuentro reunió a militantes y simpatizantes de Morena en un contexto marcado por el proceso interno para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, figura que perfila a quien encabezará el proyecto político rumbo a la gubernatura de 2027.

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Pérez Cuéllar, presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, y Chávez, senadora con licencia, son considerados los principales perfiles de Morena para esa definición interna en el estado, de acuerdo con el escenario político que se ha configurado en los últimos meses.

Durante la asamblea, los grupos de apoyo de ambos aspirantes lanzaron consignas y muestras de respaldo, lo que generó momentos de alta efervescencia política dentro del recinto deportivo ubicado a espaldas del Centro Comunitario La Montada.

Ante el ambiente que se generó entre ambas porras, un militante de Morena tomó el micrófono para llamar a la unidad y pedir que se mantuviera la cohesión del movimiento durante el desarrollo del evento.

El proceso interno de Morena en Chihuahua ha estado marcado por la competencia entre Pérez Cuéllar y Chávez, quienes formalizaron su registro como aspirantes a la coordinación estatal de la 4T en junio pasado.

En ese contexto, distintas expresiones partidistas han manifestado respaldos diferenciados, mientras la dirigencia nacional ha insistido en la necesidad de mantener la unidad rumbo al proceso electoral de 2027.

La asamblea de este sábado en Ciudad Juárez dejó ver nuevamente la fuerza territorial de ambos grupos políticos, así como la intensidad que ha alcanzado la disputa interna por la representación estatal del movimiento.

Aunque el episodio no pasó de la competencia de consignas, el llamado a la unidad evidenció la preocupación de algunos militantes por evitar que las diferencias entre simpatizantes deriven en confrontaciones durante los actos partidistas.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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