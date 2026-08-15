Refrenda PAN a Marco Bonilla como coordinador político estatal

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El Consejo Estatal panista ratificó también a Daniela Álvarez como coordinadora estratégica rumbo al proceso de 2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional refrendó a Marco Bonilla como coordinador político estatal del PAN, responsabilidad desde la cual encabezará trabajos de organización, coordinación y suma de liderazgos rumbo al próximo proceso electoral.

Durante la sesión también fue ratificado el nombramiento de Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, como coordinadora estatal estratégica, con la encomienda de fortalecer al partido y acompañar a sus estructuras municipales.

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Bonilla afirmó que asumió el encargo porque Chihuahua enfrenta un momento político en el que, dijo, no se puede elegir lo cómodo, sino lo correcto.

“Acepté porque sé lo que está en juego. Lo que está en juego se llama Chihuahua”, expresó.

Ante consejeras, consejeros, dirigentes y militantes, el coordinador político estatal recordó el movimiento ciudadano de 1986 y lo vinculó con la defensa de la democracia en Chihuahua, al señalar que a la actual generación le corresponde proteger esa herencia política.

El panista advirtió que el abuso del poder, el uso arbitrario de las instituciones y la impunidad vuelven a representar riesgos para los avances democráticos construidos en el estado.

Bonilla también reconoció el liderazgo de la gobernadora Maru Campos y destacó acciones de su administración, entre ellas el orden financiero, la creación de programas como MediChihuahua y NutriChihuahua, así como la generación de empleo, atracción de inversiones y acciones en materia de seguridad.

“De Juárez a Parral, desde la Sierra hasta el desierto y en cada rincón de nuestros 67 municipios, vamos todos a defender Chihuahua”, manifestó.

El coordinador político estatal sostuvo que ninguna elección se gana desde una oficina, por lo que llamó a la militancia a asumir tareas territoriales, presencia en casillas, contacto ciudadano y defensa del voto.

También pidió dejar de lado disputas personales o diferencias internas que puedan debilitar al partido, al afirmar que el reto de 2027 requiere unidad, organización y trabajo en todas las regiones del estado.

Bonilla reconoció la disposición de Jesús Valenciano, Mario Vázquez, Álvaro Bustillos y Gilberto Loya, de quienes dijo han colocado por encima de cualquier aspiración personal la continuidad de los gobiernos panistas en Chihuahua.

El proceso interno del PAN en Chihuahua ocurre en un escenario de alta competencia rumbo a 2027, con el partido buscando conservar la gubernatura frente a Morena, fuerza que también mantiene una disputa interna visible por su candidatura estatal.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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