Entrega Sheinbaum apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro en Tamaulipas

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La presidenta informó que 3.6 millones de jóvenes han formado parte del programa a nivel nacional.

Ciudad Victoria, Tamps. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que suma 3.6 millones de beneficiarios en el país.

Durante el evento, la mandataria federal señaló que el programa busca ofrecer a las y los jóvenes una oportunidad de capacitación laboral durante un año, con el objetivo de facilitar su incorporación al empleo formal.

“El objetivo es que se queden trabajando en el lugar donde se les dio la oportunidad”, informó Sheinbaum.

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La presidenta destacó que, de acuerdo con los resultados del programa, una parte importante de los jóvenes que participan logra obtener empleo, ya sea en el mismo centro de trabajo donde se capacitó o en otro espacio laboral gracias a la experiencia adquirida.

Sheinbaum afirmó que la política social dirigida a juventudes forma parte de una visión de derechos y no de privilegios, mediante la cual su Gobierno busca ampliar el acceso a educación, salud, vivienda y empleo digno.

“El México de los derechos y no de los privilegios se está recuperando”, agregó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos durante un año, además de seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La dependencia federal informó que el programa permite a jóvenes incorporarse a centros de trabajo para adquirir experiencia, fortalecer habilidades y abrir oportunidades de inserción laboral.

Durante el acto, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció la visita de la presidenta y reconoció a jóvenes del estado que han destacado en competencias nacionales y en actividades académicas internacionales.

Beneficiarios del programa compartieron testimonios sobre el impacto del apoyo en su vida laboral y familiar, al señalar que la capacitación les permitió obtener ingresos, experiencia y, en algunos casos, empleo en el mismo lugar donde realizaron su formación.

Sheinbaum sostuvo que su administración continuará impulsando programas orientados a garantizar derechos para las juventudes, como parte de la estrategia social del Gobierno de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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