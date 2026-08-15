Afirma Maru Campos que PAN debe ser faro de luz para México

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La gobernadora llamó a la unidad panista y advirtió contra ambiciones personales rumbo al proceso electoral de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos afirmó que Acción Nacional debe asumirse como una alternativa frente al escenario político nacional y sostuvo que Chihuahua tiene la responsabilidad de ser un referente dentro del partido.

Durante la celebración del Consejo Estatal del PAN, la mandataria llamó a la militancia a mantener la unidad rumbo al proceso electoral de 2027 y a dejar de lado intereses particulares o disputas internas que puedan debilitar al blanquiazul.

“Los ojos de este país están puestos en nosotros y de nosotros depende ser un faro de luz para esas miradas”, expresó.

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En la sesión fueron aprobados nombramientos y definiciones estratégicas para la operación política del PAN en Chihuahua. Marco Bonilla fue presentado como coordinador político estatal, mientras que Daniela Álvarez fue nombrada coordinadora estatal estratégica.

Ambas designaciones fueron impulsadas desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en una etapa en la que el partido busca reforzar su estructura territorial, promover los resultados de sus gobiernos y preparar la ruta electoral de 2027.

Campos Galván sostuvo que los cargos públicos no deben ser entendidos como recompensas personales ni como moneda de cambio dentro de negociaciones políticas.

“Los cargos públicos no son premios o trofeos, ni mucho menos moneda de cambio de favores políticos”, señaló.

La gobernadora también afirmó que la militancia debe reconocer lo que ha recibido de Acción Nacional y rechazó que el partido tenga deudas políticas con grupos o figuras específicas.

En su mensaje, advirtió que no hay espacio para ambiciones desmedidas ni proyectos personales ilusorios, al insistir en que la prioridad debe ser mantener cohesionado al PAN en Chihuahua.

El Consejo Estatal se realizó en un contexto de reorganización interna del partido, luego de que la dirigencia nacional y estatal han cerrado filas en torno al papel político de Chihuahua como uno de sus principales bastiones frente a Morena.

La mandataria afirmó que Acción Nacional debe presentarse ante la ciudadanía como una opción de gobierno y de defensa institucional, al asegurar que Chihuahua seguirá teniendo un papel relevante dentro del panismo nacional.

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