Lleva Estado jornadas gratuitas de salud a estancias infantiles de Ciudad Juárez

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Las brigadas ofrecerán revisiones visuales, atención bucal, valoraciones médicas y terapias especializadas en distintos sectores de la ciudad durante julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inició las jornadas gratuitas de salud “Comunidades Saludables” en estancias infantiles de Ciudad Juárez, con el propósito de acercar servicios médicos y de atención especializada a niñas y niños de diferentes sectores del municipio.

La estrategia, coordinada por el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) en conjunto con la Secretaría de Salud, comenzó en la comunidad de San Agustín, donde se brindaron servicios orientados al desarrollo integral de la infancia.

“Esta iniciativa contó con el apoyo de la USMC Strategic Alliance para realizar exámenes de la vista, entregar lentes de manera gratuita y brindar limpiezas bucales a las niñas y los niños que asisten a las estancias infantiles”, informó Cristian Banderas, encargado de la oficina del Ichdii en la Zona Norte.

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Además de los servicios visuales y odontológicos, especialistas del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Credi) realizaron valoraciones médicas, terapias físicas, psicológicas, de rehabilitación, lenguaje y estimulación multisensorial, así como controles de peso y talla.

Las jornadas continuarán el 1 de julio en la Guardería Almendrita, ubicada en Riberas del Bravo, donde se atenderá a ocho estancias infantiles del sector. Posteriormente, el programa llegará el 2 de julio a la Estancia Infantil Orpete, el 3 de julio a la colonia El Mezquital, el 6 de julio a Parajes de San José, el 7 de julio a Carlos Castillo Peraza, el 8 de julio a Hacienda de las Torres y concluirá el 9 de julio en Terrenos Nacionales.

Las autoridades estatales estiman que, al finalizar las jornadas programadas durante julio, se habrán efectuado más de 260 valoraciones visuales y más de 160 limpiezas bucales, ampliando la cobertura de atención preventiva para la población infantil en distintos puntos de Ciudad Juárez.