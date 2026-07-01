Invita Estado a participar en la XXXI Cabalgata Villista 2026

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El recorrido iniciará el 4 de julio en Ciudad Juárez y concluirá el 18 de julio en Hidalgo del Parral con la participación de miles de jinetes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, invitó a la ciudadanía a sumarse a la XXXI Cabalgata Villista 2026, que se desarrollará del 4 al 18 de julio como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA), con el propósito de promover la identidad histórica y el turismo en Chihuahua.

El recorrido partirá de Ciudad Juárez y atravesará distintos municipios hasta concluir en Hidalgo del Parral, donde se realizará el desfile de clausura para conmemorar el legado de la Revolución Mexicana.

“Para este año se prevé la participación de 11 mil cabalgantes provenientes de distintos municipios de Chihuahua, así como de estados como Jalisco, Zacatecas y Durango, además del sur de Estados Unidos.”

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La Secretaría de Turismo informó que en esta edición se añadirán alrededor de 300 kilómetros al recorrido, debido a que un contingente de jinetes procedente de Durango se integrará a la cabalgata antes del cierre en Parral.

El itinerario contempla pernoctas y actividades en Rancho El 70, Villa Ahumada, Estación Moctezuma, Rancho Tinaja Lisa, Nuevo Delicias, Sacramento, Chihuahua, Alamillo, Satevó, El Faro, Valle de Zaragoza, Sapién e Hidalgo del Parral, donde el 18 de julio se llevará a cabo el desfile final.

El representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, Jorge Chávez, destacó que la edición anterior reunió a más de 9 mil 300 cabalgantes y cerca de 20 mil espectadores, lo que generó una derrama económica estimada en 23.2 millones de pesos para las comunidades participantes.

La dependencia estatal señaló que la Cabalgata Villista forma parte de las actividades del FITA, programa que busca impulsar el turismo deportivo, cultural y de naturaleza en diversas regiones de Chihuahua.