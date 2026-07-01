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Renueva UTCJ licencia de funcionamiento de su estancia infantil

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POR Redacción ADN / Staff
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La universidad acreditó el cumplimiento de los estándares estatales de seguridad y calidad para la atención de niñas y niños.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) renovó la licencia estatal de funcionamiento de su estancia infantil, documento que certifica el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad para la atención de menores de entre 4 y 12 años de edad.

La directora del Centro de Bienestar Infantil, Olga Ibarra Hernández, informó que este procedimiento se realiza de manera anual conforme a la legislación estatal, con el propósito de garantizar la operación del espacio y ofrecer certeza a las familias usuarias.

“Año con año cumplimos rigurosamente con los requisitos para renovar la licencia estatal, lo cual es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del centro y la total seguridad en la atención de las niñas y niños.”

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Para obtener la renovación, la institución acreditó la capacitación permanente del personal, la actualización de los expedientes de colaboradores y menores, así como la certificación del personal de cocina en el manejo higiénico de alimentos, entre otros requisitos establecidos por la autoridad.

Actualmente, el Centro de Bienestar Infantil atiende a 76 niñas y niños, aunque cuenta con capacidad para recibir hasta 99 menores. El servicio opera de lunes a viernes, en un horario de 6:30 a 21:45 horas.

La estancia brinda atención a hijas e hijos de estudiantes, personal universitario y familias de la comunidad en general, con el objetivo de facilitar la continuidad de las actividades académicas y laborales de madres y padres de familia.

“Nos sentimos muy agradecidos, para nosotros es un logro cumplir con cada requerimiento y seguir funcionando con los más altos estándares, brindando plena tranquilidad a las familias”, expresó Ibarra Hernández.

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